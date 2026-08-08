Путин стянул в Москву ПВО со всей России, но потери все равно огромны, – Зеленский

Президент положительно оценил результаты 40-дневной операции по принуждению РФ к миру.

Российское командование стянуло под Москву все незадействованные на фронте комплексы ПВО, полностью оголив внешние границы России. Об этом в интервью ТСН рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Они сосредоточили под Москвой три кольца ПВО. Помимо своей авиации, помимо всего, что у них есть. Есть три кольца ПВО. Они защищают электросети, энергетические объекты. В принципе, защищают всё то, по чему они бьют нас, понимая, что мы будем зеркально отвечать. Зеркально, иногда асимметрично, но тем не менее это делается для того, чтобы создать такое поле сильной защиты, такой щит. Им пришлось со всех концов обширной территории сосредоточить все системы ПВО", – рассказал Зеленский.

По его словам, Россия также пытается прикрывать портовую инфраструктуру, но Силам обороны удается преодолевать эту защиту.

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"Москва – это сложный вопрос. Дело ведь не только в том, что это символическая столица. Мы же отвечаем на их удары. Но сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО истощается, и мы все равно будем находить способы отвечать на их удары, и они это почувствуют", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские удары на большие расстояния нанесли России "впечатляющие потери – триллионы рублей".

"У нас был план, есть план, и в нём предусмотрено месяц-сорок дней на выполнение той или иной операции. Да, я доволен, безусловно. Наши логистические ответные меры показали, сколько они потеряли. У них большие проблемы. Первый этап этой операции был успешно реализован", – сказал Зеленский.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по словам Зеленского, Путин не готов завершить войну на справедливых условиях и стремится добиться хотя бы символических успехов, чтобы оправдать потери перед россиянами. По его словам, Кремль готовит скрытую мобилизацию сотен тысяч человек через теневые контракты и закрытие границ.

Также мы сообщали, что Турция начала ограничивать движение коммерческих судов в Черном море, в частности тех, которые следуют в Новороссийск и Украину, без официальных объяснений. По данным Bloomberg, это решение связано с ростом числа атак на российские, украинские и даже турецкие суда, что создает риски для мировой торговли и продовольственной безопасности.

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