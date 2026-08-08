Россия нанесла удар по центру Павлограда: есть раненые

В больницу госпитализированы двое взрослых.

Вечером 8 августа войска РФ нанесли удары по центру Павлограда в Днепропетровской области. Загорелись частный дом и автомобиль, есть раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

По состоянию на 21:50 число раненых в результате удара по городу возросло до девяти. Среди них - четверо детей. Девочки трех месяцев и трех лет, а также мальчики 5 и 6 лет. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Госпитализированы двое взрослых. 58-летняя женщина находится в тяжёлом состоянии, сообщил глава ОВА Ганжа.

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В результате российских обстрелов в некоторых районах Павлограда отсутствует электроснабжение. Энергетики работают над восстановлением электричества, сообщили в горсовете.

Обстрелы Днепропетровской области 8 августа

Войска РФ днем 8 августа атаковали четыре района Днепропетровской области: Никопольский, Синельниковский, Криворожский и Павлоградский. В Никопольском районе был обстрелян рейсовый автобус и грузовик. Погибли два человека, ещё двое получили ранения.

Удары РФ по Украине

В Херсонской области российские оккупанты получили указания о проведении так называемой "свободной охоты" на автотранспорт с применением беспилотников с оптоволоконным управлением.

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