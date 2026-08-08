На Херсонщине россиянам приказали начать 'свободную охоту' на автотранспорт, – ОВА

Для реализации этих террористических замыслов оккупанты усилили присутствие своих беспилотных расчетов в регионе.

В Херсонской области российские оккупанты получили указания о проведении так называемой "свободной охоты" на автотранспорт с применением беспилотников с оптоволоконным управлением. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

"Получили оперативную информацию от наших воинов об усилении российского дронного террора на территории области. По данным Сил обороны, захватчики получили указания о проведении так называемой "свободной охоты" на автотранспорт с применением БПЛА, в частности с оптоволоконным управлением", – отметил он.

По словам Прокудина, для реализации этих террористических намерений оккупанты увеличили присутствие своих дронных расчетов в регионе.

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Особое внимание россиян, как подчеркнул глава ОВА, приковано к автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт Сил обороны.

"Также возрастает риск ударов вблизи мест значительного скопления автомобилей, в частности возле супермаркетов, рынков и АЗС. В ближайшие недели призываю быть максимально бдительными", – отметил Прокудин.

Атаки в Херсонской области – последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 августа россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Херсона, в результате чего город полностью остался без света.

В тот же день российские оккупанты атаковали в Херсоне маршрутный автобус, в результате чего ранения получили как минимум пять человек.

В частности, у 15-летнего юноши – взрывная травма, осколочные ранения бедра, плеча и лица. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также взрывные травмы и осколочные ранения получили 58-летний мужчина и 37-летняя женщина, а 53-летний мужчина и 54-летняя женщина – минно-взрывные травмы и контузии, добавил чиновник.

Кроме того, российские оккупанты атаковали беспилотником Центральный район Херсона.

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