ИИ научился создавать жизнеспособные вирусы, не существовавшие в природе, – NYT

Учёные говорят, что это пригодится в медицине, но таким же образом можно создавать и биологическое оружие.

Ученые впервые использовали искусственный интеллект для разработки новых вирусов, которые впоследствии оказались способными размножаться и заражать бактерии. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что ученые Стэнфордского университета и Института Арка провели эксперимент с моделью искусственного интеллекта Evo. В отличие от систем, которые обучаются работе с текстами, Evo тренировали на генетических последовательностях миллионов животных, растений, микроорганизмов и вирусов. Всего модель проанализировала около девяти триллионов нуклеотидов.

NYT объясняет, что ДНК в определенном смысле напоминает текст: она состоит из последовательности молекулярных "букв" A, C, G и T, а их порядок содержит инструкции для создания белков и других молекул. Исследователи хотели проверить, способна ли нейросеть самостоятельно усвоить правила, по которым функционируют генетические последовательности.

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После того как Evo научилась распознавать закономерности в генах, учёные решили проверить, сможет ли она создавать не отдельные гены, а целые геномы. Для первого эксперимента они выбрали бактериофаг Phi X-174 – вирус, который заражает кишечную палочку E. coli и хорошо изучен учеными на протяжении почти столетия.

"Это казалось очевидным следующим шагом", – рассказал аспирант Стэнфордского университета Сэмюэл Кинг, один из авторов исследования.

После дополнительного обучения на 11 генах Phi X-174 и примерно 15 тысячах близких к нему вирусов Evo сгенерировала около 700 тысяч потенциальных геномов. Учёные отобрали наиболее перспективные варианты, а ДНК 285 предложенных моделью последовательностей синтезировали и ввели в бактерии.

Сначала большинство экспериментов оказалось неудачным. Однако в одной из чашек исследователи заметили характерные прозрачные пятна – признак активного размножения вирусов. Дальнейшие испытания показали, что в общей сложности 16 созданных Evo геномов дали жизнеспособные вирусы. По словам авторов работы, некоторые из них размножались даже быстрее, чем природный Phi X-174.

В то же время, как отмечает издание, созданные вирусы не представляют угрозы для людей. Evo не обучали на генетических данных вирусов, заражающих человека, а также из обучающего набора исключили родственные вирусы, способные инфицировать животных, растения и грибы.

Учёные видят в этой технологии потенциальное практическое применение. По словам экспертов, вирусы уже используются в медицине в качестве своеобразных носителей для доставки генов в клетки при лечении генетических заболеваний. Если подобные модели продемонстрируют эффективность при работе с другими группами вирусов, искусственный интеллект может помочь создавать новые инструменты для медицины и биотехнологий.

В то же время эксперимент усиливает опасения относительно возможного использования ИИ для создания опасных патогенов. Эксперт Центра здравоохранения Джонса Хопкинса Мориц Ханке считает, что развитие технологий опережает создание соответствующих мер предосторожности.

Как отмечает The New York Times, правительственные правила уже начинают учитывать риски высокоопасных биологических исследований, однако компьютерное создание геномов с помощью ИИ пока не всегда подпадает под такие ограничения. По мнению Ханке, главной проблемой остается отсутствие четких критериев оценки опасности совершенно новых вирусов.

Новости искусственного интеллекта

Как писал УНИАН, исследователь ИИ Питер Деннинг в книге "Ошибка Тьюринга" утверждает, что современный ИИ никогда не превзойдет человека в комплексном мышлении из-за отсутствия "неявного знания". Эти знания формируются на основе опыта и включают здравый смысл, практические навыки, интуицию, невербальное общение и культурный контекст.

По мнению ученого, нейросети работают только с базовым значением слов, не учитывая их коннотации и зависимость от контекста. Из-за этого ИИ может действовать быстро и мощно, но непредсказуемо и опасно для человека.

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