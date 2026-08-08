В Болгарии неподалеку от крупного газопровода взорвался дрон: что известно

Обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

В субботу, 8 августа, в Болгарии недалеко от границы с Румынией взорвался беспилотник. Его происхождение пока не установлено, сообщает Euronews.

По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, дрон вошёл в воздушное пространство страны с территории Румынии, после чего взорвался в 1000 метрах от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, недалеко от бывшего пограничного контрольно-пропускного пункта "Кардам".

"Шум, издаваемый дроном, был зафиксирован румынской пограничной службой, а впоследствии патруль пограничной службы "Генерал-Тошево" услышал громкий взрыв", – сообщил Радев на пресс-конференции.

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Он добавил, что "место взрыва дрона было немедленно установлено", и подтвердил, что жертв, а также повреждений зданий или инфраструктуры не было.

Радев отметил, что ни болгарские, ни румынские власти не смогли обнаружить дрон во время его пролета через их воздушное пространство. Он добавил, что отныне в этом регионе будут усилены меры по наблюдению.

Сообщается, что уже начато расследование инцидента с целью установления типа дрона.

Обновлено в 19:40. По информации БНР, Министерство обороны Болгарии провело анализ обломков беспилотника, который взорвался неподалеку от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. В ведомстве заявили, что, вероятнее всего, это был дрон-приманка "Майя".

В болгарском минобороны отметили, что беспилотники этого типа широко используются украинскими военными. При этом там подчеркнули, что в настоящее время нет оснований считать, что инцидент был преднамеренным.

Сбивание дронов в Румынии

Напомним, 26 июля сообщалось, что Румыния сбила третий российский дрон за три дня. Тогда румынский пилот истребителя F-16 сбил российский БПЛА над Черным морем.

Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал инцидент, назвав случившееся "недопустимым и неприемлемым".

Также из-за инцидентов с дронами в МИД Румынии вызвали российского посла.

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