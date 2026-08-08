'Это очень больно': сын Байдена рассказал о состоянии здоровья своего отца

Хантер Байден отметил, что его отец редко жалуется на свое здоровье.

Хантер Байден, сын 46-го президента США Джо Байдена, рассказал о состоянии здоровья бывшего американского лидера. В интервью BBC он подчеркнул, что ему очень грустно наблюдать за борьбой отца с раком простаты.

"Это действительно тяжело, вот честный ответ. Мой отец в нашей семье… извините... Мой отец был и до сих пор остается центром нашей семьи, не только благодаря тому, кем он является как общественный деятель, но исключительно благодаря тому, кем он является для каждого из нас. Вплоть до его внуков и правнука. Он – наша опора", - рассказал Хантер Байден.

Он отметил, что его отец редко жалуется на состояние своего здоровья, хотя дела обстоят не лучшим образом.

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"Рак распространился, дал метастазы в кости и далее. Это очень больно. И это во многих отношениях сильно ослабляет его. Но он всё ещё на ногах, он всё ещё занимается своими делами. И он так верит в эту страну", - добавил Хантер Байден.

Борьба Байдена с раком - что известно

Напомним, что у 46-го президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты, которая дала метастазы в кости. Об этом стало известно в мае 2025 года.

В сентябре Джилл Байден, супруга Джо Байдена, рассказала, что бывшему американскому лидеру сделали операцию Мооса – это метод, при котором ткань удаляется до тех пор, пока на коже не останется следов рака. В июне, во время первых публичных заявлений после раскрытия диагноза, Байден сказал, что он "оптимистичен". Также он отметил, что "чувствует себя хорошо" после начала лечения, которое включает ежедневный прием таблеток.

Представительница фонда бывшего президента США Келли Скалли в октябре сообщила, что Байден получает лучевую и гормональную терапию в рамках нового этапа лечения агрессивной формы рака простаты.

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