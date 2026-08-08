Турция закрыла Черное море для судов, которые шли в Россию и Украину, - Bloomberg

Причиной стал рост атак на гражданские суда с зерном и нефтью.

Турция ограничивает движение коммерческих судов в Черном море, которые двигаются в Новороссийск. Как пишет Bloomberg, уже несколько суден не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданеллы.

Источники рассказали журналистам, что ограничение также распространяется на корабли, направляющиеся в Украину. Официальных объяснений не предоставлено. Но авторы отметили, что решение связано с "растущей обеспокоенностью турецкого правительства по поводу все более частых атак на российские и украинские суда в этом районе". А также на суда, принадлежащие Турции.

Отмечается, что это решение фактически ограничивает поток судов в Черное море. При этом порт Новороссийск - ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе.

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"Такие задержки грозят создать новые сложности в мировой торговле в то время, когда потоки нефти уже значительно нарушены войной в Иране и сокращением объемов поставок через Ормузский пролив", - говорится в статье.

Суда, следующие в другие пункты назначения, по всей видимости, не пострадали. Согласно данным отслеживания, суда, направлявшиеся в болгарские, румынские, грузинские и турецкие порты, в субботу продолжали двигаться на север через Дарданеллы.

Атаки на суда в Черном море

Напомним, что на этой неделе турецкие граждане получили ранения в результате атак беспилотников на два принадлежащих Турции судна. В прошлом месяце турецкое судно попало под атаку вблизи нефтетерминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. МИД страны выпустил заявление с призывом к воюющим сторонам обеспечить безопасность судоходства. В заявлении говорится, что эскалация будет иметь "многогранные негативные последствия", в том числе для продовольственной безопасности.

Усиление атак со стороны России и Украины уже вызвало опасения по поводу поставок зерна из Черноморского региона. Это способствовало росту цен на пшеницу до двухлетнего максимума в июле.

Проливы, которые контролирует Турция

Босфорский и Дарданелльский проливы, проходящие через турецкие воды и соединяющие Черное море с Эгейским, являются одними из самых интенсивно используемых водных путей в мире. Согласно данным Министерства транспорта и инфраструктуры, в 2025 году через Босфор прошло более 40 000 судов.

По международной конвенции от 1936 года Турция гарантирует свободу прохода торговых судов через проливы. Но также имеет право регулировать безопасность судоходства.

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