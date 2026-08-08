Ценится за надежность и долговечность: назван самый популярный автопроизводитель в мире

Автомобили Toyota пользуются большой популярностью во всем мире, в частности в Украине.

По итогам первого полугодия лидером мирового авторынка стала Toyota Group, доля которой составила внушительные 12,4% (-3,9%). Об этом сообщает Focus2Move.

Автомобили Toyota пользуются большой популярностью во всем мире. Машины японской марки ценят за действительно феноменальную надежность и доступный ремонт. Еще одним фактором является лидерство Toyota в области гибридных технологий.

На втором месте рейтинга оказалась Volkswagen Group с долей рынка 9,4% (-7,6%). Немецкая группа зафиксировала падение продаж прежде всего в Азии (-23,4%). В то же время в Америке они выросли на 3,6%.

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На третьем месте расположилась Hyundai-Kia с долей рынка 8,5%. Продажи группы практически не изменились: в Америке они выросли на 4,1%, в то же время в Европе сократились на 0,8%, а в Азии – на 3,7%.

Интересно, что китайская BYD, активно завоевывающая мировые рынки, опустилась на две позиции, заняв лишь 11-е место. В Азии продажи компании упали на 34,2%, в то же время в Америке выросли на 121,2%, а в Европе – на 66,6%.

Сейчас десятка лидеров выглядит следующим образом:

1. Toyota Group (-3,9%)

2. Volkswagen Group (-7,6%)

3. Hyundai-Kia (-0,2%)

4. Stellantis (+3,3%)

5. Renault Nissan Alliance (-3,9%);

6. General Motors (-10%);

7. Ford Group (-10,2%);

8. Suzuki (+9,4%);

9. Geely Group (-8,5%);

10. Honda Motor (-6,4%).

Мировой авторынок – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что по итогам первого полугодия лидером мирового рынка среди новых автомобилей стал кроссовер Tesla Model Y.

Электромобиль поднялся сразу на три позиции, увеличив свою долю на мировом авторынке до 1,2%. Второе место заняла Toyota Corolla, а третье – пикап Ford F-Series.

Сообщалось также, что по итогам первого полугодия Renault Clio стал самым популярным новым автомобилем на европейском рынке. Сразу за ним расположились Volkswagen T-Roc и Dacia Sandero.

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