Россия уничтожает украинское сельское хозяйство и саму природу Украины, – Forbes

Поскольку Украина является крупным экспортером продовольствия, последствия ощущаются во всем мире.

Война России против Украины нанесла масштабный ущерб не только населению и инфраструктуре, но и сельскому хозяйству и окружающей среде. Причем последствия боевых действий уже вышли далеко за пределы Украины и имеют глобальный характер, пишет Forbes.

До начала полномасштабного вторжения Украина была одним из ведущих производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2021 году страна занимала седьмое место в мире по производству пшеницы, шестое – кукурузы, четвертое – ячменя и второе – подсолнечного масла. При этом более 55% территории Украины составляли пахотные земли.

Ключевым преимуществом украинского сельского хозяйства является плодородный чернозем. Однако после начала масштабной войны значительные площади сельскохозяйственных угодий оказались под воздействием боевых действий, пожаров, минирования и загрязнения. Издание отмечает, что только в 2025 году в результате войны было повреждено около миллиона гектаров украинской территории, причем примерно треть этой площади пришлась на сельскохозяйственные земли.

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Отдельной проблемой стало загрязнение почв, воды и воздуха. В результате применения оружия и работы военной техники в окружающую среду попадают химические вещества. Кроме того, около 30 % украинских земель, по приведенным в публикации оценкам, загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами, из-за чего их нельзя безопасно использовать для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Война также повредила водопроводную и канализационную инфраструктуру. Обстрелы предприятий приводили к разрушению канализационных труб, утечкам сточных вод и уничтожению насосных и очистных станций. Еще одним масштабным ударом стало разрушение Каховской дамбы в июне 2023 года. Наводнение охватило десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге Украины, сделав их непригодными для возделывания.

Не менее серьезными оказались последствия для украинского экспорта зерна. В начале полномасштабного вторжения российские военные вывозили зерно и другую сельскохозяйственную продукцию с оккупированных территорий. Одновременно блокада украинских портов в Чёрном море ограничила возможности экспорта. В 2022 году при посредничестве ООН было заключено зерновое соглашение, однако в середине 2023 года оно перестало действовать. Сейчас Украина ищет альтернативные маршруты, поскольку российские атаки продолжают угрожать портам и судам.

Как пишет Forbes, эти события еще больше обострили глобальный продовольственный кризис. Последствия блокирования экспорта украинского зерна проявились в виде изменения мировых цен на продовольствие и перебоев в международных цепочках поставок.

Особую опасность представляют атаки на ядерные объекты. В июне 2026 года российский беспилотник поразил объект хранения отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС. Ранее, в феврале 2025 года, дрон повредил защитную арку над станцией. МАГАТЭ также неоднократно сообщало о военной активности вблизи Запорожской АЭС. Все это создает потенциальные риски для ядерной безопасности и представляет угрозу для населения, животного мира и окружающей среды.

На фоне накопленных убытков Украина прибегает к юридическим механизмам их возмещения. 30 апреля Верховная Рада ратифицировала Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий в интересах Украины. По состоянию на 20 мая документ подписали 38 государств и Европейский Союз, а шесть подписантов уже его ратифицировали.

Комиссия должна рассматривать требования о компенсации ущерба, причиненного противоправными действиями России. Украина, как отмечает Forbes, готовит иск к России на сумму более $57 млрд, связанный с военными выбросами парниковых газов и экологическими разрушениями.

В то же время практический механизм получения компенсаций пока только формируется.

"Как это будет работать на практике, ещё предстоит увидеть", – заключает издание.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в начале лета отношения Киева с Вашингтоном заметно улучшились, что вылилось в ряд позитивных заявлений Трампа. Однако впоследствии американский президент отказался передать системы Patriot и разрешить их производство, а переговоры об использовании Starlink для нанесения ударов по РФ не дали результата.

В результате Украина утратила дипломатический и военный импульс, а Россия воспользовалась дефицитом ПВО и нанесла массированные ракетные удары по столице Украины, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

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