Эксперимент раскрыл, действительно ли беспроводная зарядка дороже проводной

Для эксперимента использовали iPhone 16, который поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку.

Беспроводная зарядка уже давно стала привычной функцией современных смартфонов. Достаточно положить девайс на зарядную станцию – и можно забыть о кабелях. Однако в интернете часто встречается мнение, что за такое удобство приходится платить более высоким расходом электроэнергии.

Журналисты Android.com.pl решили проверить, насколько велика эта разница на практике.

Для эксперимента взяли iPhone 16, который поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку. Для измерений использовали беспроводную зарядку Baseus мощностью 15 Вт со встроенным ваттметром. Для ее работы также требуется адаптер с поддержкой QC 3.0 мощностью не менее 18 Вт.

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Во время беспроводной зарядки смартфон потреблял 10 Вт. Дополнительная проверка с помощью тепловизионной камеры показала, что сам iPhone 16 и пространство вокруг заметно нагреваются. Это свидетельствует о потерях энергии в процессе беспроводной передачи.

Результат подтвердил и второй ваттметр, подключенный непосредственно к розетке. Он показал потребление 12 Вт. Таким образом, между розеткой и смартфоном теряется около 2 Вт энергии.

Во сколько обходится беспроводная зарядка смартфона

Если предположить, что проводная зарядка телефона обходится около в 150-200 грн в год, то при беспроводном способе к этой сумме придется добавить еще 30-50 грн.

Иными словами, беспроводная зарядка действительно потребляет больше электроэнергии, но разница в итоговом счете оказывается совсем небольшой. Особенно для тех, кто привык постоянно держать смартфон на зарядной станции.

При этом есть несколько моментов, о которых стоит помнить. В частности, беспроводная технология обычно уступает кабелю по скорости и сильнее нагревает устройство. Также важно учитывать аксессуар: если чехол не предназначен для беспроводной зарядки, его лучше снять.

Кроме того, беспроводную зарядку необходимо выбирать с учетом возможностей самого устройства. Если смартфон принимает только 15 Вт, то мощная станция на 50 Вт не ускорит процесс.

Ранее эксперты собрали 6 популярных мифов о зарядке смартфона, в которые пора перестать верить. Совет не оставлять устройство на зарядке ночью хоть и звучит убедительно, но современные смартфоны работают иначе.

УНИАН рассказывал, можно ли "разогнать" зарядку телефона, подключив кабель и беспроводную зарядку одновременно.

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