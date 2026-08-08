США внезапно уволили генерала, командовавшего войсками в Европе

Неожиданное решение Пентагона привлекло внимание на фоне масштабных кадровых перестановок в военном руководстве США и пересмотра американского присутствия в Европе.

Армия США внезапно отстранила от командования генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу, который возглавлял V корпус армии США и отвечал за координацию военных операций в Европе. Его уволили почти за два месяца до окончания запланированного срока пребывания в должности, пишет ABC News.

Факт отстранения Костанцы подтвердил представитель американской армии. В то же время конкретные причины этого решения пока не разглашаются.

Костанца возглавлял V корпус с апреля 2024 года. По данным американской армии, его обязанности временно исполняет бригадный генерал Джон Б. Маунтфорд, заместитель командующего корпусом по вопросам боевой готовности.

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Вместо Костанцы V корпус должен был возглавить генерал-майор Томас Фелти. Его кандидатуру Сенат США уже утвердил, а передача командования была запланирована на октябрь. То есть отстранение Костанцы произошло раньше, чем предусматривала плановая ротация.

В то же время источник, знакомый с ситуацией, заявил, что решение не связано с масштабными кадровыми изменениями в высшем военном руководстве США и не имеет политического подтекста.

Почему V корпус важен для Европы

V корпус играет важную роль в командовании сухопутными силами США и координации военных операций по всей Европе.

Корпус частично базируется в Польше и после начала полномасштабного вторжения России в Украину приобрел еще большее значение. Он участвует в координации американской военной поддержки Украины и отвечает за американское военное присутствие на восточном фланге НАТО.

Именно поэтому внезапное отстранение его командующего привлекло внимание на фоне изменений в военной политике Вашингтона в отношении Европы.

В США продолжаются масштабные кадровые перестановки

Отстранение Костанцы произошло на фоне более широких перестановок в высшем военном руководстве США при министре обороны Пите Хегсете.

За этот период более двух десятков высокопоставленных офицеров были уволены или отстранены от исполнения обязанностей. Во многих случаях Пентагон публично не объяснял причин таких решений.

Однако источник, знакомый с увольнением Костанцы, утверждает, что его случай не связан с общей реорганизацией армейского руководства.

США сокращают свое присутствие в Европе

Кадровые изменения происходят одновременно с пересмотром американского военного присутствия в Европе. В этом году Пентагон, в частности, отменил запланированное развертывание боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии в Польше. Это решение вызвало критику в Варшаве.

После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты разместят в Польше 5000 военнослужащих.

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