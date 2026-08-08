Вся линейка iPhone 17 может подорожать уже в понедельник: что происходит

Этим летом компания уже подняла цены на MacBook, iPad и Vision Pro из-за кризиса памяти, однако смартфоны изменения не затронули.

Корпорация Apple собирается поднять цены на всю линейку iPhone 17 уже 10 августа – за несколько недель до презентации нового поколения iPhone. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера под ником Fixed Focus Digital.

Ранее подорожание случилось только в Японии – в среднем на 10 процентов, но в остальных странах цены остались без изменений. Инсайдер не уточнил, на какую сумму подорожают iPhone, однако подчеркнул, что Apple готовится пересмотреть стоимость смартфонов по всему миру.

По его данным, компания также остановила часть производственных линий, выпускавших серию iPhone 17: от 15% до 30% мощностей было заморожено. Предполагается, что это может быть связано как с дефицитом памяти, так и с подготовкой производства к выпуску iPhone 18 Pro и складного iPhone.

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В июне Аpple уже подняла цены на MacBook, iPad, Vision Pro и устройства для дома, объяснив это существенным ростом цен на память и накопители. Тогда iPhone не подорожали, хотя представители компании и намекнули, что смартфоны, AirPods и Apple Watch следующие на очереди.

Аналитики ожидают, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max будут стоить на 250–300 долларов дороже актуальных моделей Pro. Таким образом, самая дешевая версия iPhone Prо 2026 года с 256 ГБ памяти будет продаваться за $1349–1399.

По информации Bloomberg, Apple представит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone 9 сентября. Старт продаж ожидается до конца месяца, тогда как базовый iPhone 18, iPhone 18e и второе поколение iPhone Air дебютируют только весной 2027 года.

Ранее Apple объявила, что семейство iPhone 17 стало самым популярным за всю историю iPhone. Спрос на новые флагманы оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.

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