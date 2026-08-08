Известный американский актёр обратился к Путину на фоне ударов по Украине

Эштон Кутчер женат на актрисе украинского происхождения Миле Кунис.

Известный американский актер Эштон Кутчер, который рассказал о серьезном заболевании, обратился к президенту России Владимиру Путину на фоне усилившихся в последнее время ударов по Украине.

В частности, он отреагировал на российский удар по футбольному стадиону "Черноморца" в Одессе.

"Бомбардировка Владимиром Путиным футбольного стадиона в Одессе свидетельствует об одном из двух: некомпетентности или отчаянии. Путин, ты проигрываешь. Сдавайся!" - написал Кутчер.

Видео дня

Стоит отметить, что Эштон Кутчер обручился с актрисой украинского происхождения Милой Кунис в 2014 году, а уже 4 июля 2015-го они официально заключили брак. Супруги воспитывают двоих детей - 11-летнюю дочь Уайетт и 9-летнего сына Димитрия.

Помощь украинским беженцам

В 2022 году актеры собрали 20 млн долларов на помощь Украине. Эти деньги они перечислили на помощь пострадавшим от военных действий.

Они поблагодарили более 65 тысяч человек, которые сделали пожертвования. Как отметили актеры, эти коллективные усилия, хотя и не решат всех проблем, но обеспечат "более мягкую посадку" многим беженцам.

Удар РФ по стадиону "Черноморец"

7 августа оккупационная российская армия атаковала Одессу, в результате чего был поврежден футбольный стадион "Черноморец", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила, что пострадала 28-летняя женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: