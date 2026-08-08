Евросоюз ускорил работу над собственным аналогом Starlink

Всего планируется развернуть 330 спутников на низкой околоземной орбите и 18 – на средней околоземной орбите.

Европейская комиссия подписала соглашение с консорциумом SpaceRISE о расширении группы спутников IRIS2, что является важным шагом на пути к созданию собственной спутниковой сети широкополосного доступа, пишет NewsBytes.

Отмечается, что в рамках соглашения будет запущено 66 новых спутников, в результате чего общее количество спутников в основной группе достигнет 348 единиц. Запуск проекта запланирован на 2029 год.

В издании добавили, что проект IRIS2 является ответом Европейского Союза на Starlink и другие спутниковые интернет-сервисы. Всего планируется развернуть 330 спутников на низкой околоземной орбите и 18 – на средней околоземной орбите.

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В ЕС разработали эту сеть как безопасное и надежное решение для обеспечения связи европейских правительств, вооруженных сил, спецслужб и служб экстренной помощи. Целью проекта является обеспечение поддержки критически важных операций во время чрезвычайных ситуаций или в условиях, требующих защищенной связи.

Российские аналоги Starlink имеют "окно связи" над Украиной

Ранее эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец рассказал, что российские спутники "Рассвет" компании "Бюро 1440" уже обеспечивают как минимум два "окна связи" в сутки над Украиной продолжительностью более часа каждое.

12 из 16 запущенных спутников "Рассвет" уже вышли на рабочую высоту 550 километров, еще три постепенно поднимаются, а один спутник сгорел, вероятно, вследствие производственного дефекта. Степанец отметил, что уже фактически сформировалась цепочка с хорошим покрытием.

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