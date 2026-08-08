Украина приобрела у Турции партию ракет ATACMS и гусеничные версии 'Хаймарсов'

Речь идет об устаревших образцах вооружений, от которых турки стремятся избавиться.

Турция продала Украине 70 баллистических ракет M39 ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270 (гусеничная версия "Хаймарс"), а также десятки тысяч кассетных боеприпасов. Об этом говорится в официальном протоколе заседания Конгресса США от 6 августа.

Поскольку речь идет об оружии американского производства, разрешение на его перепродажу выдал Государственный департамент США. В таких случаях Конгресс также должен быть уведомлен.

Отмечается, что первоначальная стоимость этого вооружения составляла 255,9 млн долларов. За сколько Украина купила это оружие в Турции, в документе не указано.

Видео дня

Согласно отчету, в целом Турция продаст Украине:

12 пусковых установок M270 MLRS, способных запускать баллистические ракеты ATACMS и высокоточные реактивные снаряды GMLRS;

70 баллистических ракет ATACMS версии M39;

2524 неуправляемых 227-мм реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM (запускаются с "Хаймарса" или M270);

47 000 кассетных артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм, подходящих, в частности, для самоходных орудий 2С7 "Пион" советского производства.

В документе говорится, что перепродажа осуществляется с учетом желания Турции избавиться от запасов устаревшего вооружения.

Непосредственные поставки планируется начать сразу после завершения формальных процедур согласования перепродажи с Конгрессом.

Как пишет "Милитарный", M39 ATACMS, фигурирующая в соглашении, является первой серийной версией ракеты. Она имеет максимальную дальность около 165 км, оснащена автономной инерциальной системой наведения с лазерными гироскопами и не имеет дублирующей системы коррекции по спутниковому сигналу GPS. Ракета обладает относительно низкой точностью, что, впрочем, компенсируется мощной боеголовкой массой 560 килограммов. Она несет 950 кассетных суббоеприпасов, предназначенных для поражения живой силы, небронированной техники, средств противовоздушной обороны и других плоскостных целей.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет для систем Patriot, сообщил президент Владимир Зеленский. В то же время он подчеркнул, что этих поставок недостаточно, ведь их объем сейчас меньше, чем в предыдущие годы, поэтому Киев ведет переговоры с европейскими странами – Польшей, Германией и Скандинавией – о дополнительных перехватчиках.

Зеленский также напомнил, что еще в начале войны просил лицензию на производство Patriot, которая позволила бы Украине самостоятельно обеспечивать себя и союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: