США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot, - Зеленский

В то же время Зеленский подчеркнул, что поставок недостаточно, и в этом году их объем меньше, чем раньше.

Украина и Соединенные Штаты Америки договорились о ежемесячной поставке ракет для системы Patriot. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Сербии Александром Вучичем.

"Это очень сложная работа. В каких направлениях можно решить эту проблему? Прежде всего: у кого есть противоракетные ракеты и системы? У производителя. Это, в первую очередь, США. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они каждый месяц выделять нам ракеты? Да, у нас есть договоренности. Достаточно ли этих ракет", – сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что поставок недостаточно, и в этом году их меньше, чем было ранее.

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Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Украина постоянно пытается договориться с Европой о поставках перехватчиков. В частности, с Польшей и Германией, которые располагают соответствующими ракетами, а также со странами Скандинавии.

"Я каждый день общаюсь с тем или иным европейским государством для того, чтобы Украина получила дополнительные ракеты помимо американского пакета", – сказал глава государства.

Также Зеленский заявил, что в первый год войны просил тогдашнего президента США Джо Байдена предоставить Украине лицензии на Patriot.

"Если бы мы получили их тогда, мы бы уже производили Patriot для всех, включая Европу. А сейчас мы занимаемся документами. Но на нас летят не бумажные, а настоящие ракеты, которые убивают людей. Заниматься этим должны не только американцы, но и европейцы. Мы также долго решаем с ними вопрос о лицензиях", – заявил Зеленский.

Обновлено в 14:40. Кроме того, Зеленский отметил, что Польша и Германия могут помочь Украине с ракетами-перехватчиками к Patriot.

"Вторая история – это Европа. У кого есть (ракеты-перехватчики – УНИАН) – у немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может всерьез помочь. При всем уважении и благодарности к немецкой стороне она действительно помогала, и Польша помогала, но мы говорим, кто может дать. Я вам говорю откровенно", – отметил Зеленский.

Поставки ракет из США – что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в предоставлении дальнобойных ракет.

В частности, один из журналистов отметил, что, по словам Зеленского, Украина остро нуждается в ракетах для Patriot. Трамп сказал, что ракеты нужны самим США.

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