Что произойдет, если самый секретный самолет США упадет у врага: план на самый плохой сценарий

Падение американского стелс-бомбардировщика над территорией противника может привести к началу сложной операции.

Падение американского бомбардировщика B-2 Spirit над вражеской территорией стало бы не только операцией по спасению экипажа, но и серьезной чрезвычайной ситуацией для национальной безопасности США. Причина – уникальные технологии самолета, которые могут представлять огромный разведывательный интерес для противника, пишет Wionews.

Экипаж B-2 состоит всего из двух пилотов, однако в случае катастрофы американским военным пришлось бы решать сразу две проблемы: найти и эвакуировать людей и не допустить захвата обломков самолета.

Как и экипажи других американских боевых самолетов, пилоты B-2 имеют специальное снаряжение для выживания и действий на вражеской территории. Оно включает зашифрованные средства связи и аварийные сигнальные устройства.

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В случае катастрофы могут быть задействованы боевые поисково-спасательные силы. Однако сложность операции будет зависеть от того, насколько далеко от безопасной территории упал самолет и насколько хорошо противник контролирует этот район.

Система катапультирования B-2 использует кресла ACES II. Каждый из двух пилотов может катапультироваться отдельно, после чего система обеспечивает раскрытие парашюта и использование аварийного снаряжения.

Самая большая проблема – не пилоты, а обломки

Сбитый B-2 представлял бы для США особую проблему из-за количества секретных технологий, которые могут остаться на месте падения.

Обломки могут содержать элементы малозаметного покрытия, компоненты авионики, системы радиоэлектронной борьбы и другие технологии, созданные для преодоления современной противовоздушной обороны.

Именно поэтому у американских военных есть засекреченные процедуры обращения с обломками самолетов, содержащими чувствительные технологии. В ситуации, когда существует риск захвата B-2 противником, одним из вариантов может быть его уничтожение.

Речь идет о чрезвычайно дорогостоящем решении: стоимость одного B-2 оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов. Однако в случае угрозы передачи секретных технологий противнику сохранение самолета уже не является главным приоритетом.

Катастрофа на Гуаме стала наилучшим сценарием

Единственный B-2, который до сих пор был потерян, – "Спирит оф Канзас". В 2008 году он разбился во время взлета с американской авиабазы Андерсен на Гуаме.

Поскольку авария произошла на территории, контролируемой США, американские военные сразу получили доступ к обломкам. Засекреченные компоненты изъяли и обработали в контролируемых условиях.

Этот случай считается принципиально отличным от возможного падения B-2 в районе, контролируемом противником.

Почему Россия и Китай представляют особую угрозу

B-2 создавали как малозаметный стратегический бомбардировщик, способный проникать сквозь сложную систему противовоздушной обороны. Однако за последние десятилетия Россия и Китай значительно усовершенствовали радары, зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

В случае захвата относительно неповрежденного B-2 противник получил бы возможность изучить его конструкцию и технологии малозаметности.

Подобные опасения уже возникали после того, как в 1999 году над Сербией был сбит американский F-117. Часть обломков, по сообщениям, исследовал Китай.

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