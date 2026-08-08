ВСУ уничтожили комплекс РЭБ, предназначенный для подавления Starlink, - OSINT

Комплекс создает направленные радиопомехи в сторону спутника, мешая ему принимать сигналы от наземных терминалов.

Силы обороны уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна Купол Гарант" на территории воинской части № 2156 в российском Геленджике, с помощью которого россияне сбили дрон прямо над заполненным людьми пляжем. Об этом сообщил OSINT-аналитик фото Dnipro Osint 〈Гарбуз〉, который опубликовал спутниковые снимки за 7 августа.

Стоит отметить, что точную дату поражения Dnipro Osint не указал.

"Волна Купол Гарант" - российский комплекс РЭБ, предназначенный для подавления спутниковой связи Starlink", - говорится в его посте.

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Dnipro Osint пояснил, что комплекс создает направленные радиопомехи в сторону спутника, мешая ему принимать сигналы от наземных терминалов.

"Это уже третий случай уничтожения этого комплекса, зафиксированный в открытых источниках", - добавил он.

Ранее мониторы писали о взрыве в Геленджике Краснодарского края.

"Направление взрыва указывает на территорию воинской части 2156 и прилегающий военный полигон, где расположена пограничная служба ФСБ РФ", - отмечали они.

Удары Украины по РФ

В ночь на 8 августа украинские БПЛА атаковали крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ): Сизранский в Самарской области и Ильский в Краснодарском крае.

Сизранский НПЗ подвергся атаке во второй раз за неделю. По предприятию зафиксировали как минимум три попадания. После удара на территории завода вспыхнул пожар, о чем свидетельствуют видео очевидцев.

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