ВСУ уничтожили комплекс РЭБ, предназначенный для подавления Starlink, - OSINT

Силы обороны уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна Купол Гарант" на территории воинской части № 2156 в российском Геленджике, с помощью которого россияне сбили дрон прямо над заполненным людьми пляжем. Об этом сообщил OSINT-аналитик фото Dnipro Osint 〈Гарбуз〉, который опубликовал спутниковые снимки за 7 августа.
Стоит отметить, что точную дату поражения Dnipro Osint не указал.
"Волна Купол Гарант" - российский комплекс РЭБ, предназначенный для подавления спутниковой связи Starlink", - говорится в его посте.
Dnipro Osint пояснил, что комплекс создает направленные радиопомехи в сторону спутника, мешая ему принимать сигналы от наземных терминалов.
"Это уже третий случай уничтожения этого комплекса, зафиксированный в открытых источниках", - добавил он.
Ранее мониторы писали о взрыве в Геленджике Краснодарского края.
"Направление взрыва указывает на территорию воинской части 2156 и прилегающий военный полигон, где расположена пограничная служба ФСБ РФ", - отмечали они.
Удары Украины по РФ
В ночь на 8 августа украинские БПЛА атаковали крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ): Сизранский в Самарской области и Ильский в Краснодарском крае.
Сизранский НПЗ подвергся атаке во второй раз за неделю. По предприятию зафиксировали как минимум три попадания. После удара на территории завода вспыхнул пожар, о чем свидетельствуют видео очевидцев.