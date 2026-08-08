В ЕС предложили новую схему конфискации замороженных активов РФ, – FAZ

До сих пор позиция Бельгии была главным препятствием для конфискации активов.

В Европе вновь пытаются найти способ использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Речь идет примерно о 210 млрд евро резервов Центрального банка России, большая часть которых хранится в бельгийском финансовом учреждении Euroclear. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор публикации напоминает, что ранее Евросоюз отказался от идеи конфискации российских активов и передачи их Украине из-за позиции Бельгии, на территории которой хранится подавляющая часть этих средств и которая очень опасается судебных исков со стороны России. Из-за этого в прошлом году в ЕС придумали сложную схему, в рамках которой ЕС решил предоставить Киеву отдельный кредит на 90 млрд евро, где замороженные активы РФ выступают финансовой гарантией этого кредита.

Однако, как пишет издание, трое влиятельных политиков и экспертов – бывшая министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывшая французская министр по делам Европы Натали Луазо и бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх – предлагают вернуться к идее конфискации российских активов.

Видео дня

В совместном заявлении они призывают передать контроль над замороженными резервами от Бельгии новой структуре ЕС. По мнению авторов предложения, это позволило бы снять с Бельгии основной риск и сделать его общим для Евросоюза.

Крамп-Карренбауэр объясняет необходимость такого решения несколькими причинами. Среди них – стремление укрепить позиции Украины на возможных переговорах с Россией. По её словам, передача российских средств Киеву должна продемонстрировать Кремлю, что расчёт на истощение Украины и её партнёров не сработает.

Авторы предложения также предупреждают, что после исчерпания 90-миллиардного кредита Украине Москва может занять более сильную позицию на переговорах.

Еще одним аргументом называют предстоящие президентские выборы во Франции. Авторы инициативы опасаются, что после них в стране может уменьшиться поддержка Украины. Отдельно Крамп-Карренбауэр предостерегает от возможного использования российских активов в соглашениях между Москвой и Вашингтоном. Если же их передать под контроль ЕС, считает она, это укрепит позиции Европы и Украины на предстоящих мирных переговорах.

Авторы идеи убеждены, что Бельгия снимет свои возражения против конфискации российских денег, если риски будут распределены на уровне всего ЕС. Именно это, по замыслу инициаторов, должна сделать новая европейская финансовая структура.

"Если давление ложится только на Бельгию, отказ сохраняется. Поэтому давление нужно снять. Деньги должны быть переведены в европейскую структуру", – говорится в заявлении.

Инициаторы стремятся к тому, чтобы решение было принято на саммитах ЕС осенью – до французских выборов и зимней кампании российских ударов по Украине.

Замороженные активы РФ

Как писал УНИАН, в марте Центробанк России подал иск против ЕС в Общий суд в Люксембурге, оспаривая бессрочную заморозку около 210 млрд евро российских активов. Москва заявляет, что решение Европейского совета нарушает права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета.

ЕС настаивает, что активы останутся заблокированными до окончания войны и выплаты Россией репараций Украине.

Кроме того, Банк России уже подал отдельный иск в Москве против бельгийского депозитария Euroclear, где хранится львиная доля замороженных российских средств.

Вас также могут заинтересовать новости: