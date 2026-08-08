Составлен рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2026 году

При бюджете до $150 можно найти немало интересных моделей на вторичном рынке.

Современные видеокарты продолжают дорожать из-за дефицита памяти, а собрать недорогой игровой компьютер становится все сложнее. Однако на вторичном рынке все еще можно найти модели до $150, которые отлично подходят для современных игр в Full HD.

Журналисты XDA Developer назвали 5 видеокарт, которые способны подарить новую жизнь старому компьютеру. В список не вошли модели семейства RTX 30, Radeon RX 6000 и новее – они пока еще слишком свежие, чтобы считать их устаревшими.

GeForce RTX 2080 Super

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Первое поколение видеокарт Nvidia с трассировкой лучей было, мягко говоря, спорным. Технология только появилась, проектов с ее поддержкой было мало, а цены на линейку GeForce RTX 20 были слишком высокими. Однако в 2026 году RTX 2080 Super превратилась в одну из самых выгодных моделей на вторичном рынке.

Сегодня такую карту можно найти примерно за 150 долларов, и она все еще способна обеспечить комфортную игру в разрешении 1080p – а в некоторых случаях и 1440p с использованием масштабирования изображения.

Например, в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p она выдает 70–80 fps на высоких настройках без DLSS, а с включенным масштабированием частота кадров становится еще выше. Даже в более тяжелых играх вроде Alan Wake 2 можно получить стабильные 60 fps с включенным DLSS Quality.

GeForce GTX 1080 Ti

Легендарная GeForce GTX 1080 Ti спустя почти десять лет после выхода продолжает оставаться интересным вариантом для бюджетных сборок. На вторичном рынке ее можно найти за $150, а по чистой производительности она уступает RTX 2080 Super всего на 10%.

Главным преимуществом модели остается 11 ГБ видеопамяти. Это помогает в играх с тяжелыми текстурами и делает карту более долговечной по сравнению с конкурентами.

Правда, у семейства Pascal есть ограничения: отсутствует поддержка mesh shaders, из-за чего новые проекты вроде Alan Wake 2 работают хуже. Кроме того, прекращение обновлений драйверов уже не позволит ждать улучшения производительности.

Radeon RX 5700 XT

Если бюджет ограничен $125, Radeon RX 5700 XT по-прежнему заслуживает внимания. 6-летняя видеокарта способна обеспечить 60 fps в большинстве современных играх, а с помощью FSR можно поднять производительность еще выше, хотя качество изображения может пострадать.

Для 1440p видеокарта уже подходит хуже, но с масштабированием все еще можно получить около 50 FPS в играх вроде Kingdom Come Deliverance 2 и Red Dead Redemption 2.

Как в случае с GTX 1080 Ti, проблемы начинают проявляться в новых играх, использующих современные технологии вроде mesh shaders. Тем не менее, для бюджетного ПК под игры последних лет RX 5700 XT остается выгодной покупкой.

GeForce GTX 1070

Если на покупку видеокарты есть менее 100 долларов, GTX 1070 становится одним из самых интересных вариантов. В 2026 эта модель уже перешагнула десятилетний возраст, но ее производительность все еще может удивить.

Примерно за $80 можно получить карту, которая способна запускать многие современные игры в 1080p на средних настройках. При использовании FSR даже некоторые новые проекты вроде Battlefield 6 могут работать с частотой выше 60 FPS.

Radeon RX 580

RX 580 стала настоящей "рабочей лошадкой" среди бюджетных видеокарт. Сегодня ее можно найти примерно за $50, и она станет отличным выбором для эмуляторов и ретро-игр.

При этом нужно быть осторожным при покупке с рук: многие экземпляры RX 580 использовались в майнинге, что могло ускорить износ компонентов.

Ранее Steam опросил своих пользователей и назвал самую оптимальную конфигурацию игрового ПК в июле 2026 года. Звание самой популярной видеокарты досталось GTX 3060, при этом модели RTX 50 постепенно становятся все популярнее, как и конфигурации с 16 ГБ VRAM.

Напомним, в июне Nvidia вернула в продажу GeForce RTX 3060 в версии с 12 ГБ памяти. Причем стоит она столько же, сколько на момент в 2021 году.

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