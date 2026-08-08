Составлен рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2026 году

Современные видеокарты продолжают дорожать из-за дефицита памяти, а собрать недорогой игровой компьютер становится все сложнее. Однако на вторичном рынке все еще можно найти модели до $150, которые отлично подходят для современных игр в Full HD.

Журналисты XDA Developer назвали 5 видеокарт, которые способны подарить новую жизнь старому компьютеру. В список не вошли модели семейства RTX 30, Radeon RX 6000 и новее – они пока еще слишком свежие, чтобы считать их устаревшими.

GeForce RTX 2080 Super

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Составлен рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2026 году

Первое поколение видеокарт Nvidia с трассировкой лучей было, мягко говоря, спорным. Технология только появилась, проектов с ее поддержкой было мало, а цены на линейку GeForce RTX 20 были слишком высокими. Однако в 2026 году RTX 2080 Super превратилась в одну из самых выгодных моделей на вторичном рынке.

Сегодня такую карту можно найти примерно за 150 долларов, и она все еще способна обеспечить комфортную игру в разрешении 1080p – а в некоторых случаях и 1440p с использованием масштабирования изображения.

Например, в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p она выдает 70–80 fps на высоких настройках без DLSS, а с включенным масштабированием частота кадров становится еще выше. Даже в более тяжелых играх вроде Alan Wake 2 можно получить стабильные 60 fps с включенным DLSS Quality.

GeForce GTX 1080 Ti

Составлен рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2026 году

Легендарная GeForce GTX 1080 Ti спустя почти десять лет после выхода продолжает оставаться интересным вариантом для бюджетных сборок. На вторичном рынке ее можно найти за $150, а по чистой производительности она уступает RTX 2080 Super всего на 10%.

Главным преимуществом модели остается 11 ГБ видеопамяти. Это помогает в играх с тяжелыми текстурами и делает карту более долговечной по сравнению с конкурентами.

Правда, у семейства Pascal есть ограничения: отсутствует поддержка mesh shaders, из-за чего новые проекты вроде Alan Wake 2 работают хуже. Кроме того, прекращение обновлений драйверов уже не позволит ждать улучшения производительности.

Radeon RX 5700 XT

Составлен рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2026 году

Если бюджет ограничен $125, Radeon RX 5700 XT по-прежнему заслуживает внимания. 6-летняя видеокарта способна обеспечить 60 fps в большинстве современных играх, а с помощью FSR можно поднять производительность еще выше, хотя качество изображения может пострадать.

Для 1440p видеокарта уже подходит хуже, но с масштабированием все еще можно получить около 50 FPS в играх вроде Kingdom Come Deliverance 2 и Red Dead Redemption 2.

Как в случае с GTX 1080 Ti, проблемы начинают проявляться в новых играх, использующих современные технологии вроде mesh shaders. Тем не менее, для бюджетного ПК под игры последних лет RX 5700 XT остается выгодной покупкой.

GeForce GTX 1070

Составлен рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2026 году

Если на покупку видеокарты есть менее 100 долларов, GTX 1070 становится одним из самых интересных вариантов. В 2026 эта модель уже перешагнула десятилетний возраст, но ее производительность все еще может удивить.

Примерно за $80 можно получить карту, которая способна запускать многие современные игры в 1080p на средних настройках. При использовании FSR даже некоторые новые проекты вроде Battlefield 6 могут работать с частотой выше 60 FPS.

Radeon RX 580

Составлен рейтинг лучших б/у видеокарт для покупки в 2026 году

RX 580 стала настоящей "рабочей лошадкой" среди бюджетных видеокарт. Сегодня ее можно найти примерно за $50, и она станет отличным выбором для эмуляторов и ретро-игр.

При этом нужно быть осторожным при покупке с рук: многие экземпляры RX 580 использовались в майнинге, что могло ускорить износ компонентов.

Ранее Steam опросил своих пользователей и назвал самую оптимальную конфигурацию игрового ПК в июле 2026 года. Звание самой популярной видеокарты досталось GTX 3060, при этом модели RTX 50 постепенно становятся все популярнее, как и конфигурации с 16 ГБ VRAM.

Напомним, в июне Nvidia вернула в продажу GeForce RTX 3060 в версии с 12 ГБ памяти. Причем стоит она столько же, сколько на момент в 2021 году.

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