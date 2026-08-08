В Кировоградской области разбился боевой вертолет: что известно

В результате крушения вертолета погиб авиатехник Ярослав Демчевский из Смилы.

В Кировоградской области 31 июля во время выполнения боевого полетного задания разбился боевой вертолет.

Об этом стало известно сегодня из сообщения Смелянского городского совета. В нем отмечается, что при крушении вертолета погиб старший лейтенант, бортовой авиационный техник вертолетного звена вертолетной эскадрильи воинской части ВСУ 28-летний Ярослав Демчевский.

"Ярослав Демчевский погиб при выполнении боевого полетного задания по рассредоточению авиационной техники в результате падения вертолета. Он до последнего защищал украинское небо...", – говорится в сообщении.

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Министерство обороны и Воздушные силы пока не публиковали данных о причинах крушения вертолета в Кировоградской области. Информация об инциденте стала только из-за официального сообщения Смелянского горсовета в связи с организацией церемонии прощания с погибшим авиатехником Ярославом Демчевским.

Военная авиация: новости

В марте во время выполнения боевого задания погиб командир 39-й бригады, Герой Украины Александр Довгач. Командир 39-й бригады тактической авиации совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику и средства связи противника. Также неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области и остров Змеиный.

8 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания на борту самолета Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов.

В ночь на 18 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания произошла катастрофа с украинским вертолетом Ми-24. Тогда погиб весь экипаж, в том числе его командир – Герой Украины Александр Шемет, совершивший последний авиапрорыв к заблокированному россиянами заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

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