Пожар на российском танкере в Каспийском море ликвидирован (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Астраханской области, передает ТАСС.

"Огонь на танкере ликвидирован в 17.05. Сейчас решается вопрос о транспортировке судна", - уточнили в пресс-службе.

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Как сообщалось, пожар на российском танкере Palflot в Каспийском море начался утром. По предварительным данным, погиб один человек, остальные члены экипажа были эвакуированы.