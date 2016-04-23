В Каспийском море загорелся российский танкер
11:28, 23 апреля 2016Мир
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Российский танкер загорелся в территориальных водах Туркменистана в Каспийском море примерно в 800 км от Астрахани.
REUTERS
Об этом рассказали в Южном региональном центре МЧС РФ, сообщает ТАСС.
"Сообщение о возгорании поступило примерно в 9.40. Судно под Российским флагом было пустое... Находящиеся на бору 18 человек экипажа были эвакуированы проходящим мимо судном", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что старший механик танкера погиб в результате пожара.
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Он добавил, что самолет-амфибия БЕ-200, базирующийся в Ростове-на-Дону, приведен в готовность вылететь на место происшествия.
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