В Каспийском море загорелся российский танкер

Об этом рассказали в Южном региональном центре МЧС РФ, сообщает ТАСС.

"Сообщение о возгорании поступило примерно в 9.40. Судно под Российским флагом было пустое... Находящиеся на бору 18 человек экипажа были эвакуированы проходящим мимо судном", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что старший механик танкера погиб в результате пожара.

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Он добавил, что самолет-амфибия БЕ-200, базирующийся в Ростове-на-Дону, приведен в готовность вылететь на место происшествия.