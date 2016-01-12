В Эстонии посадили двух россиян за пособничество терроризму

"Рамиль Халилов (25 лет) приговорен к семи годам лишения свободы, а Роман Манко (30 лет) - к пяти годам", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Мужчины заявили о своей невиновности, передает Росбалт.

На прошедших в конце ноября судебных слушаниях прокурор Лаура Вайк требовала для Манко наказания в виде семи, а для Халилова - в виде девяти лет лишения свободы.

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Полиция безопасности (КАПО) задержала мужчин в Таллине в середине апреля, однако тогда не сообщалось, что они являются гражданами России. Согласно предъявленному обвинению, Халилов и Манко материально поддерживали ранее проживавшего в Эстонии Ивана Сазанакова, который, согласно данным КАПО, приняв ислам и сменив имя на Абдуррахмана Азана, в 2013 году присоединился к рядам боевиков ИГИЛ в Сирии.

По версии следствия, обвиняемые неоднократно снабжали деньгами Сазанкова, зная, что он может воспользоваться ими для террористической деятельности. В Эстонии он был заочно арестован. Позже Интерпол объявил его в международный розыск.