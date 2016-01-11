"Исламское государство" взяло ответственность за теракт с десятками пострадавших в Багдаде

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на торговый центр в шиитском районе на востоке города, пишет The Guardian.

Читайте такжеThe Daily Beast: Россия вооружает Хезболлу, говорят два командира организации

По данным иракских властей, боевики заминировали автомобиль возле здания супермаркета, смертник подорвал себя у входа в здание, после чего нападавшие открыли огонь по посетителям. Погибли не менее 18 человек, более 50 получили ранения. Среди жертв нападения 4 полицейских. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГИЛ.

В местных правоохранительных органах подчеркивают, что ликвидировали 2 боевиков, еще 4 были арестованы.

Ранее сегодня сообщалось, что на торговый центр в Багдаде напали вооруженные люди.