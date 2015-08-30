"Скажи громко, скажи четко: мигрантам тут рады": Жители Дрездена вышли на улицу в поддержку беженцев

Массовая акция в поддержку мигрантов завершилась в Дрездене. По данным городской полиции, в ней участвовали около тысячи человек, организаторы заявляют о 5 тысячах участников, передает Русская служба Би-би-си.

Демонстрация прошла без инцидентов, участники акции ходили по улицам города и выкрикивали лозунги, требуя от властей оказать помощь прибывающим в страну беженцам.

Акцию в поддержку мигрантов организовал "Антинацистский альянс". Демонстранты выкрикивали лозунг: "Скажи громко, скажи четко: мигрантам тут рады!".

Читайте такжеВласти Германии предложили создать в ЕС центры регистрации мигрантов

По данным информагентств, к акции присоединились и беженцы.

В этом году Германия ожидает поступления до 800 тысяч запросов о предоставлении убежища, это гораздо больше, чем любая другая страна ЕС.

С осени прошлого года в Дрездене прошла серия акций против нашествия мигрантов, организованная консервативным движением ПЕГИДА.

В демонстрациях с начала года приняли участие до 25 тысяч человек.

При этом в районе Дрездена недавно прошли несколько акций против мигрантов, организованных праворадикальными группировками.