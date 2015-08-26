В Венгрии зарегистрировали рекордное количество мигрантов
10:09, 26 августа 2015Мир
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Пограничная полиция Венгрии сообщила, что во вторник было зарегистрировано рекордное число мигрантов, въехавших в страну, - 2,5 тысячи человек.
REUTERS
По словам полицейских, в общей сложности 34 тысячи человек, преимущественно из Сирии, пересекли границу Венгрии в этом месяце. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Ожидается, что в среду власти объявят о создании нового полицейского подразделения, с помощью которого они надеются сдерживать наплыв мигрантов.
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Венгрия намерена завершить установку ограждения из колючей проволоки на границе с Сербией к концу месяца.
В настоящее время мигранты пересекают границу там, где ограждение еще не установлено или в нем есть зазор - в районе железнодорожных путей или рек.
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