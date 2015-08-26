В Венгрии зарегистрировали рекордное количество мигрантов

По словам полицейских, в общей сложности 34 тысячи человек, преимущественно из Сирии, пересекли границу Венгрии в этом месяце. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Ожидается, что в среду власти объявят о создании нового полицейского подразделения, с помощью которого они надеются сдерживать наплыв мигрантов.

Читайте такжеМигранты платят до 10 тысяч евро за проезд через тоннель под Ла-Маншем - СМИ

Венгрия намерена завершить установку ограждения из колючей проволоки на границе с Сербией к концу месяца.

В настоящее время мигранты пересекают границу там, где ограждение еще не установлено или в нем есть зазор - в районе железнодорожных путей или рек.