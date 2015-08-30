На США обрушились ураганы: 2 погибших

03:58, 30 августа 2015
Мир
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Из-за сильного ветра не менее 375 тысяч человек остались без электричества в городе Сиэтл. Временно приостановлено движение транспорта по подвесному мосту через Худ-Канал.

REUTERS

По меньшей мере, 375 тысяч человек остались без электричества и двое погибли под упавшими деревьями из-за ураганов в городе Сиэтл в штате Вашингтон на северо-западе США.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Seattle Times.

Также сообщается о двух пострадавших.

По данным метеорологов, максимальная зафиксированная в субботу скорость ветра достигала 128 километров в час.

Местные власти временно приостановили движение транспорта по подвесному мосту через Худ-Канал.

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