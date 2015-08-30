На США обрушились ураганы: 2 погибших
03:58, 30 августа 2015Мир
954 0
Из-за сильного ветра не менее 375 тысяч человек остались без электричества в городе Сиэтл. Временно приостановлено движение транспорта по подвесному мосту через Худ-Канал.
REUTERS
По меньшей мере, 375 тысяч человек остались без электричества и двое погибли под упавшими деревьями из-за ураганов в городе Сиэтл в штате Вашингтон на северо-западе США.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Seattle Times.
Также сообщается о двух пострадавших.
По данным метеорологов, максимальная зафиксированная в субботу скорость ветра достигала 128 километров в час.
Местные власти временно приостановили движение транспорта по подвесному мосту через Худ-Канал.
Читайте такжеВ результате урагана в Польше травмированы 14 человек (фото)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter