Google будет помогать пользователям избегать ураганов или торнадо

Появление новой функции поисковик приурочил к вступлению США в сезон сильных штормов, передает ZN.UA со ссылкой на издание The Verge. Отныне пользователи, которые ищут информацию об ураганах или штормах, будут получать сведения, которые помогут им избежать столкновения со стихией.

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В зависимости от местоположения пользователей Google будет выдавать информацию, которая может быть потенциально полезной. Информация будет включать в себя карту, которая показывает движение грозы относительно места, в котором находится пользователь, подробные прогнозы и визуализацию движения торнадо. Кроме того, Google будет также давать советы относительно того, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Если ураган далеко, поисковик выдаст информацию о том, как подготовить аварийный комплект, а если буря уже близко, пользователи найдут советы о том, как защитить себя и своих близких.