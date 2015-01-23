Меркель предлагает Путину обменять мир в Украине на зону свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока"

Немецкое правительство и Евросоюз могут предложить России создание широкой зоны свободной торговли в случае разрешения конфликта в Украине, подтвердила в пятницу, 23 января, канцлер Германии Ангела Меркель во Флоренции, сообщает DW.de со ссылкой на информагентство dpa.

По ее словам, переговоры между ЕС и Евразийским союзом вполне возможны.

Накануне канцлер, по информации немецкого издания Süddeutsche Zeitung, озвучила это предложение на Всемирном экономическом форуме в Давосе и заявила о формуле зоны свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока". Она напомнила, что эту идею когда-то подал сам российский президент Владимир Путин.

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"Это должно быть, конечно, нашей целью. Я надеюсь, что эти возможности появятся", - приводит слова канцлера агентство dpa. В этом случае, вероятно, удастся также решить и спорные моменты, возникшие из-за ассоциации между Украиной и Евросоюзом, отметила Меркель. Но предпосылкой для таких переговоров, подчеркнула она, должно быть установление перемирия в Украине.

При этом Меркель вновь твердо высказалась за продолжение санкций против России и упрекнула Москву в нарушении мирного порядка, господствовавшего в Европе после Второй мировой войны. Захват и отчуждение Крыма канцлер назвала "не просто аннексией, но и нарушением ценностей".

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль поддержал предложение своего партнера по правительственной коалиции Ангелы Меркель. На форуме в Давосе он также высказался за аналогичную формулу возможного сотрудничества с Россией.

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Общее экономическое пространство между Европой и Россией, по мнению немецкого вице-канцлера и министра экономики, может в долгосрочной перспективе положить конец "ледниковому периоду" в отношениях с Москвой. "Европа не должна отказываться от европейской России", - заявил он в пятницу, 23 января, в комментарии информагентства dpa.

По словам вице-канцлера, даже если сейчас это кажется нереалистичным и российская сторона до сих пор ничего не делает для мирного разрешения конфликта в Украине, "мы должны думать о дне после завершения конфликта".

"И мы даже заинтересованы в экономически сильной России", - отметил Габриэль. Он добавил, что Европа требует тесных связей не только с США, но и с Россией, если хочет играть в азиатском пространстве важную политическую и экономическую роль. Вице-канцлер выразил убеждение, что сейчас нужна "умная двойная стратегия": продолжение санкций, пока не начнется воплощение Минского протокола, и в то же время предложение Владимиру Путину о грядущем более тесном экономическом сотрудничестве России с Европой.

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Восточный комитет немецкой экономики, в свою очередь, также положительно воспринял предложение Меркель о сотрудничестве между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом во главе с Россией. "Ключевой вопрос на пути к разрешению нынешнего кризиса в том, как освободить такие страны как Украина, Молдова и Грузия от дилеммы выбора между внутренним рынком ЕС и с инициированным Россией Евразийским экономическим союзом, - заявил председатель комитета Экгард Кордес, сообщает информагентство Reuters. По его мнению, зона свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока" могла бы решить этот вопрос.