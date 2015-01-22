Меркель: Россия нарушила весь послевоенный порядок в Европе

22:27, 22 января 2015
Мир
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Россия нарушила весь послевоенный порядок в Европе, который позволял странам континента жить мирно.

REUTERS


Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Давосском форуме, пишет Украинская правда со ссылкой на ”Ведомости”.

”Мы считаем очень важной одну вещь: здесь были нарушены базовые принципы европейского миропорядка. Аннексия Крыма - это не просто какая-то аннексия, это явное нарушение того, что позволяло нам жить и сосуществовать мирно после Второй мировой войны. Это нерушимость границ и уважение территориальной целостности”, - заявила Меркель.

Канцлер напомнила России, что та выступила гарантом украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности по Будапештскому меморандуму.

«После того, как Россия нарушила это соглашение, какая из стран будет готова следовать примеру (Украины) и отказываться от ядерного оружия?», - спросила Меркель.

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«Видя, что произошло в Украине, такая страна сочтет, что отказ от ядерного оружия сделает ее слабее и уязвимее перед нападением такого рода», - добавила канцлер.

Поэтому Меркель считает, что санкции против России «были неизбежны» и будут действовать до того момента, пока не будут устранены их причины.

«Мы не оставим усилий решить ситуацию в Украине. Минские соглашения - основа для договоренностей», - сказала Меркель.

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