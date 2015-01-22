Меркель: Россия нарушила весь послевоенный порядок в Европе



Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Давосском форуме, пишет Украинская правда со ссылкой на ”Ведомости”.

”Мы считаем очень важной одну вещь: здесь были нарушены базовые принципы европейского миропорядка. Аннексия Крыма - это не просто какая-то аннексия, это явное нарушение того, что позволяло нам жить и сосуществовать мирно после Второй мировой войны. Это нерушимость границ и уважение территориальной целостности”, - заявила Меркель.

Канцлер напомнила России, что та выступила гарантом украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности по Будапештскому меморандуму.

«После того, как Россия нарушила это соглашение, какая из стран будет готова следовать примеру (Украины) и отказываться от ядерного оружия?», - спросила Меркель.

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«Видя, что произошло в Украине, такая страна сочтет, что отказ от ядерного оружия сделает ее слабее и уязвимее перед нападением такого рода», - добавила канцлер.

Поэтому Меркель считает, что санкции против России «были неизбежны» и будут действовать до того момента, пока не будут устранены их причины.

«Мы не оставим усилий решить ситуацию в Украине. Минские соглашения - основа для договоренностей», - сказала Меркель.