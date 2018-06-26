Пока Рыбка в Таиланде: скандальную проститутку заочно судят в Москве (видео)

Один из самых богатых россиян требует от нее компенсации в миллион рублей – за все то безобразие, что соблазнители рассказали о нем в соцсетях и своих книгах.

Скандальную проститутку Настю Рыбку, которая сидит в Таиланде, заочно судят в Москве. Читайте такжеРоссийскую проститутку Настю Рыбку посадили в тюрьму На прошлой неделе суд в очередной раз рассматривал дело олигарха Олега Дерипаски против Насти Рыбки и Алекса Лесли. Один из самых богатых россиян требует от них компенсации в миллион рублей – за все то безобразие, что соблазнители рассказали о нем в соцсетях и своих книгах. Как сообщал УНИАН, суд города Паттайя в Таиланде оправдал Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и еще шестерых россиян и белорусов по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории страны.

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