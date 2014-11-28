В Минобороны Канады заявили, что помогут Украине в борьбе против "путинского" режима
Безан отметил, что Канада является ближайшим партнером и другом Украины.
Канада будет работать с международными партнерами, которые могут помочь Украине в борьбе за территориальную целостность.
Об этом сообщил парламентский секретарь министра обороны Канады Джеймс Безан в аэропорту «Борисполь» после прибытия канадской военной помощи, передает корреспондент УНИАН.
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«Правительство Канады будет продолжать работать с правительством Украины и с нашими партнерами, которые могут помочь Украине в борьбе против «путинского» режима, за демократию и территориальную целостность Украины», - заявил он.
«Канада является ближайшим партнером и другом Украины»,- добавил Безан.
Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет Воздушных сил Вооруженных сил Канады с первой партией груза военной помощи для Украины.
26 ноября министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что Канада предоставит Украине нелетальной военной поддержки еще на 11 млн канадских долларов.