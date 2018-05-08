Бал Института костюма-2018: Рианна в образе Папы Римского и ангел-Кэти Перри (фоторепортаж)

Перри приехала в Метрополитен-музей с огромными белыми крыльями за спиной, а Рианна надела головной убор, похожий на митру Папы Римского.

В Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма-2018. Тема бала этого года - "Божественные тела: мода и католическое воображение" (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination).

Звезды продемонстрировали самые разнообразные наряды на красной дорожке. Рианна и Кэти Перри снова эпатировали публику своими костюмами, а некоторые знаменитости не стали углубляться в тему бала.

Перри приехала в Метрополитен-музей с огромными белыми крыльями за спиной, а Рианна надела головной убор, похожий на митру Папы Римского.

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Актриса Блейк Лайвли также произвела фурор - платье и аксессуары актрисы дизайнеры инкрустировали изумрудами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Ранее сообщалось, что австрийский певец Том Нойвирт отказался от своего женского альтер-эго по имени Кончита Вурст.