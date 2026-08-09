Россия может применить ядерное оружие против Украины: в МИД Турции назвали реальное условие

По мнению Фидана, вопрос сводится к тому, выживет ли страна или нет.

Российская Федерация может применить ядерное оружие против Украины, если окажется в безвыходной ситуации. Такое мнение высказал глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет Clash Report.

По его словам, если война на истощение окончательно перекинется с фронта на российский тыл и вопрос станет для Москвы экзистенциальным, Кремль может прибегнуть к "последнему варианту" (очевидно, имея в виду ядерное оружие, - УНИАН).

"Вопрос сводится к тому, выживет ли страна или нет. Придётся использовать любые имеющиеся в распоряжении средства. Если разрушения достигнут такого уровня, Россия может прибегнуть к последнему доступному варианту" , - сказал он.

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Фидан заявил, что эта тема уже обсуждалась во время его контактов с российской и западной сторонами.

"Этот вопрос тоже может возникнуть, поскольку говорили, что сейчас этого требует общественность. Это опасная ситуация. Всё, что люди говорят, что не произойдёт, в итоге происходит", - добавил дипломат.

Возможность применения ядерного оружие - мнение эксперта

Несмотря на неоднократные удары Украины по территории России, Кремль до сих пор не применил тактическое ядерное оружие, хотя ранее неоднократно угрожал таким сценарием.

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо, это свидетельствует об ограниченной практической ценности крупнейшего в мире ядерного арсенала в условиях современной войны.

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