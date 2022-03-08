Завод "Изоват" производит примерно 70% всей минеральной ваты в Украине.

Вечером 8 марта российские войска нанесли ракетный удар по жилому общежитию в Житомире (район Корбутовка), а также по заводу "Изоват".

О происшествии рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

В результате удара здание полностью разрушено. По словам мэра, в общежитие живут обычные мирные граждане, которые получили в нем квартиры 20 лет назад. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

"Я понимаю, что завод "Изоват" - это очень важное предприятие для рашки, потому что этот завод дает примерно 70% всей минеральной ваты в Украине... Пока подтверждено, что один человек ранен", - сообщил Сухомлин.

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