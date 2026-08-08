В России загорелись сразу два крупных НПЗ после атаки украинских дронов

Сызранский НПЗ попал под удар уже второй раз за неделю.

В ночь на 8 августа украинские БПЛА атаковали крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ): Сызранский в Самарской области и Ильский в Краснодарском крае.

Как сообщает The Moscow Times, Сызранский НПЗ подвергся атаке уже второй раз за неделю. По предприятию зафиксировали как минимум три попадания. После удара на территории завода вспыхнул пожар, о чем свидетельствуют видео очевидцев.

Местные жители сообщили, что удар, по предварительным данным, пришелся на одну из установок атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ) и нефтяные резервуары.

Видео дня

Атаку на предприятие в Самарской области подтвердил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, на месте работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тыс. тонн бензина и 1,5 млн тонн дизельного топлива. Проектная мощность НПЗ составляет 8,5 млн тонн нефти в год.

На Кубани после атаки дронов загорелся Ильский НПЗ – один из крупнейших нефтезаводов на юге РФ с проектной мощностью около 6,6 млн тонн нефти в год. До этого Ильский НПЗ в 2026 году уже подвергался атакам в июле, июне, феврале и январе.

По данным The Moscow Times, в общей сложности прошлой ночью и утром российские силы ПВО и РЭБ перехватили и уничтожили 480 украинских БПЛА самолетного типа.

Уничтожение беспилотников фиксировалось в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областях, на Кубани, в Московском регионе и Крыму, а также над акваторией Азовского моря.

Украина наносит удары по российским НПЗ – другие новости

Напомним, недавно был поражён НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане, расположенный примерно в 1300 км от линии фронта.

Губернатор Ярославской области сообщил об атаке беспилотников и перекрытии выезда из города в направлении Москвы. Местные жители публиковали в сети видео со звуками взрывов, а впоследствии – кадры со столбами черного дыма, поднимавшимися в нескольких местах.

Удары по нефтезаводам наносят большой ущерб РФ, в то же время эксперты призывают не преувеличивать потери Кремля от украинских атак. По словам энергетического эксперта Александра Харченко, Москва компенсирует эти потери за счет снижения качества продукции.

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