Россия нашла слабое место украинской ПВО, не оставляя шанса на реакцию, - CNN

Россия наращивает потенциал ракетных ударов, комбинирует различные типы вооружения и получает дополнительные ракеты от КНДР.

Россия все активнее использует баллистические ракеты во время массированных атак на Украину. Главной проблемой для украинской противовоздушной обороны остается ограниченное количество ракет-перехватчиков, способных эффективно бороться с такими целями, пишет CNN.

Особенно опасными баллистические ракеты становятся во время комбинированных атак, когда одновременно применяются беспилотники, крылатые и противокорабельные ракеты. Такая тактика вынуждает украинскую ПВО распределять ограниченные ресурсы между большим количеством целей.

Баллистические ракеты – одна из самых сложных угроз

В отличие от ударных беспилотников, которые летят относительно медленно, баллистические ракеты движутся с чрезвычайно высокой скоростью и имеют принципиально иную траекторию полета.

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В частности, российский "Искандер" может развивать скорость в шесть-семь раз превышающую скорость звука и нести до 700 килограммов взрывчатки. Ракета сначала набирает значительную высоту, а затем стремительно падает к цели.

Из-за этого время от момента обнаружения ракеты до её возможного удара может быть очень коротким. Во время недавних атак на Киев сирены воздушной тревоги нередко звучали практически одновременно с взрывами.

Россия также применяет против Украины ракеты "Орешник" и, по данным украинских чиновников, переоборудованные для ударов по наземным целям ракеты комплексов С-400.

Почему Patriot настолько важны

Одним из немногих средств, способных перехватывать российские баллистические ракеты, является американская система "Пэтриот" с ракетами-перехватчиками PAC-3.

Принцип их работы существенно отличается от обычных зенитных ракет. Перехватчик должен непосредственно врезаться в баллистическую цель и уничтожить её кинетической энергией – фактически речь идёт о принципе "пуля попадает в пулю".

Именно поэтому для Украины критически важно иметь достаточное количество таких боеприпасов. Киев настаивает на увеличении поставок ракет-перехватчиков и даже рассматривает возможность совместного производства Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский после одного из массированных ударов подчеркнул, что наличие дополнительных перехватчиков могло бы спасти жизни людей.

Россия комбинирует различные типы оружия

Массированные атаки РФ всё чаще состоят из сотен воздушных целей различного типа. Например, во время одной из атак Россия применила четыре противокорабельные ракеты, девять баллистических, 61 крылатую ракету и почти 300 ударных беспилотников.

Беспилотники представляют собой отдельную категорию угрозы. Россия массово использует "Герань-2" – свою версию иранского "Шахеда" – и модернизирует их, в частности устанавливая реактивные двигатели. Кроме того, оккупанты применяют беспилотники-приманки, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО.

Украина, в свою очередь, создала многоуровневую систему борьбы с такими целями, используя значительно более дешёвые средства перехвата.

Крылатые ракеты представляют собой более сложную цель из-за способности лететь на малой высоте, используя рельеф местности для затруднения обнаружения. Однако именно баллистические ракеты остаются одной из наиболее критических проблем.

Россия может получать дополнительные баллистические ракеты из КНДР

Угрозу усугубляет и военное сотрудничество России с Северной Кореей. Украинские чиновники заявляют, что российская армия использует северокорейские баллистические ракеты КН-23, которые являются аналогом российского "Искандера".

По словам посла президента Украины по вопросам санкций Владислава Власюка, одна из таких ракет недавно разрушила дом в Радушном Днепропетровской области. В результате удара погибли шесть человек, среди них трое детей, а еще пятеро детей числятся пропавшими без вести.

По оценке Власюка, северокорейские ракеты фактически являются копией российских "Искандеров" и содержат компоненты западного производства.

Украине нужны новые решения

Проблема с перехватчиками может оставаться особенно острой из-за истощения запасов средств противоракетной обороны в США.

На этом фоне украинские военные и аналитики призывают не полагаться исключительно на Patriot, а искать дополнительные способы снижения российского ракетного потенциала.

Военный аналитик Дара Массикот после визита в Украину отметила, что Киеву необходимо рассматривать альтернативные варианты – условные "план Б" и "план С", направленные не только на перехват ракет, но и на снижение возможностей России по их запуску.

Украинская ПВО – главные новости

Как сообщал УНИАН, в июле украинская система противовоздушной обороны сбила 5142 ударных дрона – около 87%. В то же время из 195 баллистических ракет, запущенных Россией, удалось перехватить лишь 29 – около 15%.

В Минобороны Украины связывают резкое падение эффективности перехвата баллистических ракет прежде всего с дефицитом ракет-перехватчиков. "В июле украинская противовоздушная оборона действовала в условиях критической нехватки ракет-перехватчиков для противодействия баллистическому террору", – говорится в заявлении ведомства.

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