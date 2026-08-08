Разведка США связывает с Россией дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, – WSJ

Инцидент в Лейпциге рассматривают не только как отдельный случай с опасным дроном, но и в более широком контексте роста гибридных угроз в Европе.

Американская разведка считает, что за появлением взрывоопасного беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии, вероятно, стоит российское правительство. Об этом сообщают американские чиновники, знакомые с разведывательными оценками инцидента, пишет The Wall Street Journal.

Дрон обнаружили во вторник вечером на взлетной полосе в безопасной зоне рядом с украинским грузовым самолетом. Из-за инцидента аэропорт пришлось закрыть на ночь.

По данным немецких СМИ, дрон был начинен взрывчаткой, однако его детонатор не сработал. Немецкие власти рассматривают инцидент как возможную попытку атаки и выясняют, могли ли к ней быть причастны иностранные государства.

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Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал ситуацию принципиально новой угрозой:

"Наблюдение за дронами вблизи аэропортов не является чем-то новым, но обнаружение одного из них, вооруженного взрывчаткой, представляет собой новый сценарий угрозы".

По словам министра, следствие должно установить, кто стоит за запуском беспилотника.

Второй самолет также столкнулся с неизвестным объектом

Немецкие правоохранители параллельно расследуют еще один инцидент. После закрытия аэропорта грузовой самолет, прервавший посадку в Лейпциге, столкнулся с неустановленным объектом.

Воздушное судно получило незначительные повреждения, но смогло благополучно приземлиться в соседнем аэропорту.

Именно обнаружение взрывчатки на первом беспилотнике привлекло особое внимание западных спецслужб. Представители служб безопасности считают, что Москва может стоять за рядом недавних попыток нарушить работу критически важной инфраструктуры в Европе.

Российское посольство в Вашингтоне пока не прокомментировало эти обвинения.

США предупреждали о возможной проверке НАТО

Инцидент с дроном стал известен на фоне новых оценок американской разведки относительно планов Кремля. По данным американских разведывательных служб, президент России Владимир Путин в ближайшие годы может попытаться проверить готовность НАТО реагировать на ограниченную атаку против одной из стран Альянса.

Сценарии, которые рассматривают американские аналитики, могут варьироваться от кибератак до небольшого наземного вторжения.

Западные чиновники также обращают внимание на другие инциденты, которые могут свидетельствовать о проверке реакции НАТО. Речь идет, в частности, о случаях падения российских ракет в Польше и полетах российских беспилотников в воздушном пространстве Румынии.

Угроза для европейской авиации растет. По данным Международного института стратегических исследований, с августа 2024 года по февраль 2026 года подозрительные беспилотники по меньшей мере 144 раза замечали в 13 странах.

В то же время появление дрона со взрывчаткой в непосредственной близости от гражданского аэропорта и грузового самолета может свидетельствовать о значительно более высоком уровне угрозы, чем обычные несанкционированные полеты.

Немецкие власти должны установить, был ли беспилотник частью целенаправленной операции, а также связан ли этот случай со вторым столкновением самолета с неизвестным объектом.

Американские арсеналы также вызывают беспокойство

Активизация российской активности происходит на фоне дискуссий о запасах американского вооружения, необходимого для потенциального противостояния с Россией или Китаем.

По данным американских чиновников, после масштабных поставок оружия Украине и значительных расходов во время конфликта с Ираном запасы некоторых видов вооружения США существенно сократились.

В частности, речь идет о дальнобойных высокоточных ракетах, армейских тактических ракетных системах, ракетах Stinger, а также отдельных средствах противоракетной и противовоздушной обороны – в частности, перехватчиках Patriot, SM-3 и THAAD.

В то же время в Белом доме уверяют, что у американских военных достаточно боеприпасов для выполнения поставленных задач.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что у американских военных есть "более чем достаточно" боеприпасов, чтобы "служить всем стратегическим целям президента Трампа".

Инцидент в Лейпциге – главные новости

4 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом "Антонов" обнаружили упавший беспилотник. Эксперты определили, что в дроне находились взрывчатые вещества. Внутри пакета также был детонатор. По данным экспертов, взрыва не произошло только из-за неисправности детонатора.

По данным СМИ, в ту ночь водитель автобуса заметил дрон, когда тот пролетал неподалеку от самолета украинской компании "Антонов", после чего сумел сбить его. Дрон упал на землю.

В МИД уточнили, что украинский самолет "Антонов" и ни один человек не пострадали после обнаружения в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором.

Ряд немецких СМИ заявил, что украинский самолет, который, вероятно, был целью беспилотника, перевозил боеприпасы. Позже в Германии это опровергли.

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