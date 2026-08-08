Главный генерал США ищет выход из войны в Иране, чтобы не разозлить Трампа, - CNN

Генерал Дэн Кейн предупреждает, что дальнейшая эскалация может иметь обратный эффект, а авиаударов недостаточно для достижения целей США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в частном порядке призывает администрацию Дональда Трампа искать способ завершить войну с Ираном. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, американский генерал считает, что дальнейшая военная эскалация может иметь обратный эффект, а одних авиаударов вряд ли хватит для достижения заявленных целей президента, пишет CNN.

"Кейн ищет выход", – прямо заявило одно из источников.

По данным собеседников, генерал обсуждал свои опасения относительно дальнейшей эскалации и необходимости поиска выхода из войны с другими высокопоставленными представителями администрации – директором ЦРУ Джоном Ретклиффом, государственным секретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом.

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Один из собеседников CNN объяснил поведение Кейна его стремлением защитить американских военных.

"Я думаю, что это просто его способ защитить военных", – сказал он.

Воздушная мощь имеет свои пределы

Трамп неоднократно заявлял, что не хочет отправлять американские наземные войска в Иран. Вместо этого президент рассчитывает, что масштабные воздушные удары заставят Тегеран согласиться на его условия.

Однако Кейн и другие высокопоставленные чиновники администрации в частных беседах считают такой сценарий маловероятным. Еще в конце прошлого месяца во время публичных слушаний Кейн заявил, что "воздушная мощь имеет свои пределы".

Именно из-за этих ограничений американские чиновники осторожно отнеслись к плану новой масштабной операции против Ирана, который рассматривался в конце июля.

По словам одного из источников, сначала Трамп был готов одобрить то, что называл "массовой" операцией, однако впоследствии отказался от нее после переговоров с союзниками на Ближнем Востоке. Они предупредили президента о возможных ответных ударах Ирана, в частности по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

В то же время Трамп не исключил возможности вернуться к плану ударов в будущем.

США сталкиваются с дефицитом боеприпасов

Одной из главных проблем для американского командования является сокращение запасов высокоточных боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

По данным источников, Кейн как минимум дважды поднимал перед Трампом вопрос о состоянии американских арсеналов во время обсуждения возможных вариантов эскалации.

Представители стран Персидского залива также предупреждали администрацию США, что нехватка современных американских систем ПВО может затруднить защиту их территории в случае ответных действий со стороны Ирана.

Особое беспокойство вызывает возможность ударов по энергетической инфраструктуре региона. По словам источников, такие атаки вряд ли заставили бы Иран капитулировать, но почти наверняка спровоцировали бы ответные удары по союзникам США.

Генерал старается не вступать в конфликт с Трампом

Несмотря на свои оговорки, Кейн осторожно доносит свою позицию до президента, стараясь сохранить рабочие отношения с Трампом.

По словам источников, генерал во время встреч с президентом не отрицает возможности нанести Ирану значительный ущерб, если Трамп решит продолжить операцию.

"Мы можем их просто сорвать", – именно так, по словам одного из собеседников, Кейн объяснил президенту возможности американских военных.

В то же время в частном порядке генерал гораздо более прямо говорит об ограничениях авиаударов и рисках дальнейшей эскалации. Некоторые источники считают, что Кейн недостаточно жестко выражает свою позицию перед президентом.

"Он явно сдерживает удары", – заявило один из источников, знакомый с общением генерала с Трампом.

Представитель Кейна не стал ни опровергать, ни подтверждать содержание закрытых бесед.

"Мы не обсуждаем конфиденциальные беседы главы штаба с президентом, государственным секретарем или другими высокопоставленными должностными лицами, а также не комментируем анонимные, продиктованные повесткой дня оценки этих бесед со стороны источников, не имевших к ним отношения", – заявил пресс-секретарь генерала Джозеф Голстед.

В Белом доме при этом высоко оценили работу Кейна.

"Генерал Кейн – невероятное приобретение для команды национальной безопасности президента Трампа", – заявил представитель администрации.

В Пентагоне ищут новые варианты давления

Война с Ираном приближается к шестимесячной отметке, но у американского командования до сих пор нет простого военного способа достичь заявленных целей без значительной эскалации.

По словам источников, Пентагон и Центральное командование США уже пересматривают стратегию и ищут новые способы давления на Тегеран.

Один из высокопоставленных военных чиновников CENTCOM даже предложил американским военным присылать новые креативные идеи о том, как оказывать давление на Иран.

"Это сложно, когда рассматриваешь эти варианты в разгар войны, а не до её начала", – сказал один из собеседников.

В то же время часть американских чиновников считает, что решительной победы над Ираном можно было бы добиться лишь с помощью масштабной наземной операции. Однако такой сценарий потенциально означал бы тысячи погибших американских военных, поэтому пока в администрации Трампа его не поддерживают.

Поэтому Кейн и другие советники президента пытаются найти вариант, который позволил бы Трампу заявить о хотя бы символической победе, не провоцируя новый виток войны и оставляя возможность для дипломатического урегулирования.

Проблемы США в войне против Ирана

На днях американские СМИ сообщили о возможном истощении запасов боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хэгсет назвал эти сообщения ложными.

В то же время The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщала, что на прошлой неделе Трамп требовал от Хегсета объяснений по поводу дефицита боеприпасов, который якобы ограничил военные возможности Вашингтона во время войны против Ирана.

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