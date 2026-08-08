Ни одну баллистическую ракету не сбили: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки россиян

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БПЛА в 12 точках, сообщили Воздушные силы.

В ночь на 8 августа российские оккупанты атаковали Украину шестью баллистическими ракетами "Искандер-М", при этом ни одна из них не была сбита.

Как сообщили Воздушные силы, помимо баллистических ракет на Украину летели зенитные управляемые ракеты С-400 из Брянской области, а также 151 ударный БПЛА типа Shahed, в том числе реактивные, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ и временно оккупированных территорий.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны", – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение сбитых (обломки) в 7 точках. Кроме того, несколько ракет не достигли целей, информация уточняется", – отметили в Воздушных силах.

Атака на Украину в ночь на 8 августа

Оккупанты в ночь на 8 августа нанесли удар по Киевской области, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок.

А в Киеве из-за российского обстрела возникли пожары в двух районах города. В частности, в Голосеевском районе пожар охватил гаражи в двух отдельных очагах на общей площади 1000 кв. м. Кроме того, произошло возгорание нежилого здания с картоном, его удалось локализовать, ведутся работы по ликвидации.

В Оболонском районе произошло возгорание на территории предприятия, пожар ликвидирован.

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