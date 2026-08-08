Под джунглями Вьетнама нашли пещеру с редкими каменными 'жемчужинами'

Даже опытным спелеологам редко приходится видеть столько пещерных жемчужин в одном месте.

В национальном парке Фонгня-Кебанг исследователи обнаружили огромную пещеру, скрытую под известняковыми горами. Внутри они нашли редкие пещерные жемчужины.

Это идеально округлые белые образования, которые выглядят как драгоценные камни, но на самом деле создавались водой и минералами в течение очень долгого времени, пишет Ecoticias.

Новая пещера получила название Тханг, или Пещера Победы. При этом вход в пещеру совершенно не соответствовал ее масштабам. Вход в пещеру занимает всего около 16,5 кв м метра и расположен на вершине известняковой горы. Чтобы попасть внутрь, исследователям пришлось спуститься примерно на 20 м по веревке.

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Однако уже первые звуки внутри показали, насколько огромным является подземное пространство. Эхо от голоса долго отражалось от стен, указывая на наличие больших пустот.

По предварительным данным, средняя ширина пещеры составляет около 70 м, а на отдельных участках превышает 100 м. Некоторые сталактитовые колонны достигают примерно 50 м в высоту.

Внутри исследователи обнаружили гигантские сталагмиты, каменные занавеси и другие минеральные образования. Одну из камер специалисты назвали "сталактитовым дворцом".

Но больше всего ученых удивило другое. В пещере нашли необычные "жемчужины". В естественных углублениях исследователи обнаружили большое количество гладких белых сфер, напоминающих настоящие жемчужины.

Однако эти образования не имеют ничего общего с жемчугом, который формируется в раковинах моллюсков. Пещерные жемчужины возникают совершенно другим способом.

Как образуются "пещерные"жемчужины

Их формирование начинается с небольшого ядра – например, песчинки, фрагмента кости или кусочка другого минерала. Вокруг него постепенно откладываются слои кальцита, содержащегося в воде. Со временем образуется округлая каменная структура.

Особенность найденной пещеры заключается в необычно высокой концентрации таких образований. По словам исследователей, даже опытным спелеологам редко приходится видеть столько пещерных жемчужин в одном месте.

При этом ученым еще предстоит установить их точный возраст и химический состав. Пока неизвестно, сколько времени потребовалось для формирования конкретных жемчужин.

О чем может поведать находка

Пещера расположена в одном из наиболее известных карстовых регионов Вьетнама. Более широкий ландшафт Фонгня-Кебанг и Хиннам-Но формировался на протяжении сотен миллионов лет и включает огромную систему пещер и подземных водотоков.

Поэтому новая находка интересна не только своей красотой.

Пещерные образования могут хранить сведения о том, как менялись условия окружающей среды. Слои сталактитов и сталагмитов способны рассказать ученым о количестве осадков, состоянии растительности и изменениях климата в прошлом.

Исследователи также обнаружили внутри Пещеры Победы несколько крупных известняковых водоемов. Они предполагают, что подземная система может быть связана с расположенным неподалеку озером Ма Да. Однако эту гипотезу еще предстоит проверить.

Отмечается, что главная ценность находки заключается в возможности изучить уникальную подземную экосистему и геологические процессы, которые происходили здесь на протяжении тысячелетий.

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