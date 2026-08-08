Chrome стал самовольно скачивать на диск ИИ-модель на 20 ГБ: как его остановить

Речь идет о Gemini Nano – она нужна для нейросетевых функций браузера.

Google втихую увеличила требования к свободному месту на диске для работы локальных ИИ-моделей в Chrome. Теперь браузеру необходимо 20 ГБ свободного пространства, чтобы загрузить модели, используемые для работы ИИ непосредственно на устройстве, обратили внимание в Neowin.

Google уже некоторое время активно интегрирует Gemini в Chrome. В мае пользователи заметили, что браузер без спроса скачивает файл размером 4 ГБ. Речь идет о компоненте под названием weights.bin, который, как выяснилось, нужен для работы Gemini Nano.

В документации теперь указано, что для работы ИИ Chrome требует до 20 ГБ свободного места. Также необходимо подключение к интернету без ограничений по объему трафика и "достаточная" производительность устройства. Chrome проверяет параметры устройства и загружает необходимые модели только в том случае, если он соответствует установленным требованиям.

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На первый взгляд 20 ГБ – не слишком много для современного ПК с SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Однако для ноутбуков со встроенными накопителями на 128 или 256 ГБ это уже весьма заметный объем. Для сравнения: сам браузер без ИИ-функций занимает на Mac около 1,5 ГБ.

Как отключить ИИ в Chrome

Поводом для недовольства является не столько цифра, сколько то, что если найти эту модель в файлах и удалить ее, то Google снова установит ее после обновления Chrome. Пользователи считают, что это нарушает европейские директивы ePrivacy и GDPR.

Чтобы полностью запретить браузеру использовать и загружать локальные модели, необходимо открыть "Настройки Chrome" → "Система" → "On-device AI" и отключить соответствующий переключатель.

После этого установленные ИИ-модели будут удалены, а Chrome перестанет загружать их повторно. При этом функции браузера, которым требуется локальный ИИ, работать не будут.

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