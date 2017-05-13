В "ЛНР" участились стычки между российскими военными и "казачьими" отрядами – разведка

На временно оккупированной территории Луганской области участились случаи возникновения столкновений между российскими военнослужащими и так называемыми «казачьими» отрядами. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

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«С начала мая с.г. в н.п. Голубовка Луганской области увеличилось количество случаев столкновений между военнослужащими ВС РФ и представителями т. н. «казачьих формирований», - сказано в сообщении.

По данным разведки, главари “казаков” отказываются выполнять приказы российских офицеров, которые обвиняются в хищении финансов и бестолковом командовании, что приводит к неоправданным потерям личного состава и техники.