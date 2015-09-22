СМИ: за последние 12 месяцев армия РФ четыре раза вторгалась в Украину

Об этом изданию Corriere della Serra сказал неназванный российский чиновник, близкий к российскому военному командованию, передает ZN.UA. "Каждый раз речь шла о целевых операциях, в которых принимали участие не более 3 тыс. спецназовцев", - сказал собеседник издания.

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Впервые это случилось в августе 2014 года, когда армия Украины добилась больших боевых успехов в борьбе против пророссийских террористов. Тогда российская армия вторглась и вступила в бой против украинских сил под Иловайском.

Во второй раз российские солдаты незаконно пересекли украинскую границу в 2014 году, но в бой не вступили. "Это было превентивное присутствие, чтобы не позволить войскам Киева сорвать "выборы" на захваченных территориях", - рассказал неназванный российский чиновник.

Затем, в январе этого года российским войскам вновь приказали вторгнуться в Украину, когда продолжались переговоры в Минске. Тогда армия РФ ударила по украинским позициям в Дебальцево. Бой был ожесточенный, но украинские силы все же отступили.

Последний раз армия России вторгалась в Украину в прошлом месяце. Но, опять таки, в этот раз стычки с украинскими войсками не произошло. "В августе Киев сосредоточил 90 тыс. солдат и был готов идти в наступление. У нас не было выбора. Но наше присутствие сработало как фактор сдерживания. Канцлер Германии Ангела Меркель тоже надавила на Петра Порошенко, убедив его отказаться от наступления, поскольку оно может закончиться большими жертвами", - рассказал изданию российский источник.

Он также уточнил, что сегодня в так называемых "ДНР" и "ЛНР" находятся около 60 тыс. боевиков, из них две трети - местные. 10 тыс. террористов – это граждане Украины из других регионов, а еще 9 тыс. – российские военные.