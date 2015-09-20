Боевики сегодня дважды обстреляли позиции сил АТО – пресс-центр

Сегодняшний день прошел относительно спокойно в зоне АТО. С полуночи и до 18 часов незаконные вооруженные формирования дважды неудачно провоцировали украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Так, в 11:30 на Артемовском направлении наш опорный пункт в Луганском, преступники обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов. А около 14 часов, боевики на подконтрольной им территории открыли огонь из стрелкового оружия в направлении линии разграничения в районе Майорская", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что по оперативным данным в последнее время в среде боевиков отмечается серьезное недовольство действиями главарей, которые цинично наживаются на войне. По неофициальным распоряжением руководства незаконных вооруженных формирований весь личный состав бандформирований должен сдавать часть своей заработной платы на нужды подразделений. Бандиты не желают сдавать деньги, которые якобы перечисляются в Российскую Федерацию, а часть присваивается местными псевдо авторитетами.

"Например, рядовые наемники 12-го батальона территориальной обороны армейского корпуса так называемой "ЛНВ" ежемесячно сдают около 100 долларов США и сумма эта постоянно увеличивается. Понимая, что для одних война приносит смерть, а для других - прибыли, боевики отказываются воевать",- говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.