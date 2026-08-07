Союзники подвели Украину и оставили только один сценарий в войне, - колумнист Bloomberg

Путин не согласится на переговоры, поскольку видит серьезные перемены в свою пользу.

Запад в очередной раз подводит Украину и дает Владимиру Путину козыри – в самый критический момент, пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. Он отмечает, что новости с поля боя в этом году в целом были хорошими для Киева. Продвижение Москвы замедлилось, а ее потери резко возросли. Не менее важными стали новые возможности Киева по нанесению ударов на большие расстояния. Эксперты отмечали, что сейчас настало время возобновить дипломатические усилия и достичь прекращения огня.

"Это могло быть осуществимо еще несколько недель назад. На данном этапе любая попытка переговоров кажется крайне маловероятной, поскольку Путин видит серьезные перемены в свою пользу", - пишет Чемпион.

У Киева закончились запасы перехватчиков Patriot – единственной системы, доступной Украине, способной стабильно сбивать баллистические ракеты, и Путин использует это для наращивания ударов по украинским портам и городам.

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"В очередной раз провал западной поддержки дает Путину повод продолжать борьбу, как раз в тот момент, когда Украине удалось оказать давление на своего противника, чтобы тот заключил мир. На этот раз Кремль получает значительное новое преимущество: возможность наносить удары по любой украинской цели от Львова на польской границе до Днепра на востоке, не тратя при этом столь многомиллионные баллистические ракеты на прорыв украинской обороны, лишенной системы "Патриот". Это потенциально может изменить правила игры", - пишет эксперт.

Россия получит возможность уничтожить и без того сократившийся потенциал Украины в области производства электроэнергии и тепла быстрее, чем он будет восстановлен. А это, в свою очередь, предвещает отключения электроэнергии и потенциальные новые волны массовой миграции.

Киев уже работает над созданием собственной системы противоракетной обороны и собственных баллистических ракет для нанесения ответных ударов по России. Однако разработка и производство этих новых видов оружия могут занять годы, в то время как эскалация со стороны России назревает уже сейчас.

Сейчас есть три возможных пути развития

Первый сценарий предполагает, что союзники Киева найдут перехватчики Patriot и обеспечат высокоточные удары на большие расстояния для уничтожения российских заводов и пусковых установок баллистических ракет к зиме. Он предпочтительнее, но маловероятен.

Во втором случае Украина капитулирует перед требованиями Путина, передав оставшуюся часть Донбасса. И он еще менее вероятен, отмечает эксперт.

Ни один украинский лидер не смог бы принять нынешние условия России и остаться на своем посту. Путин хочет получить так называемый "пояс крепостей" на Донбассе. Эта полоса образует последние естественные защитные сооружения Украины перед рекой Днепр. Киев не может ее отдать, а Путин не отступит, поскольку понимает стратегическую ценность.

Остается третий сценарий - война затянется еще на одну, еще более суровую зиму.

Этот сценарий - война, которая продлится как минимум до 2027 года и, вероятно, дольше – становится исходом по умолчанию со всеми вытекающими отсюда последствиями – кровопролитием и финансовыми потерями, - отмечает Чемпион.

Дефицит ППО в Украине

В ночь на 5 августа Россия совершила массированную атаку, выпустив 28 ракет и более сотни дронов. Президент Зеленский пояснил, что Украина не смогла перехватить ни одной ракеты из-за резкого сокращения поставок систем Patriot от партнеров, и призвал к принятию политических решений относительно их поставки и производства.

В то же время Дональд Трамп подтвердил, что отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в предоставлении дальнобойных ракет, заявив, что "они нужны нам самим".

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