Журналисты напоминают, что с 2011 года было несколько попыток ЕДАПСа вернуть контроль над ГП "ПКУ".

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" (ГП "ПКУ") находится под угрозой передачи под контроль скандальному консорциуму ЕДАПС.

Как пишет "Антикор", сейчас ЕДАПС, который в связи с коррупционными скандалами в Украине, Европе и США был вынужден переименоваться, работает под названием Industrial Innovation Group (IIG).

Издание напоминает, что до декабря 2011 года ГП "ПКУ" несколько лет было под контролем консорциума ЕДАПС, который создал коррупционную схему по отмыванию государственных средств, включив в свою группу предприятий Центр персонализации документов (ЦПД) Министерства внутренних дел Украины, и организовал контроль над ГП "ПКУ", согласовывая своего человека на должность директора. Однако назначенный тогда директором ПКУ Максим Степанов полностью сломал коррупционную схему ЕДАПСа, создав современное производство пластиковых документов на площадях ПКУ и превратил государственное предприятие во флагман отрасли в Украине, способное выиграть конкуренцию за рубежом.

Однако, как отмечает издание, нынешний глава набсовета ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", госсекретарь Министерства молодежи и спорта Украины Алексей Перевезенцев не так давно получил заказ от IIG, целью которого на самом деле является вернуть на предприятие уволенную Татьяну Бондаренко, которая во времена ЕДАПСа работала в МВД и обеспечивала поддержку предприятий консорциума.

"Заручившись поддержкой некоторых чиновников Министерства экономики и развития торговли Украины, как настоящий стратег, (Перевезенцев – ред.) задумал хитрую многоходовую рейдерскую комбинацию. Предприятие, которое ежегодно увеличивало прибыль государству, начала проверять внутренняя аудит-служба МЭРТ, которая нашла незначительные нарушения, в большей степени касающиеся халатности главного бухгалтера предприятия. Далее он решил подсунуть текущему директору предприятия Юрию Онищенко контролируемого им советника, вместо неугодного Ярослава Могильного, который обеспечивал государственному предприятию защиту от внешней угрозы и рейдерских захватов. Через свои контакты в СБУ Перевезенцев убедил отозвать Могильного и направить советником Сергея Куроша, который в будущем и обеспечит ему смену Онищенко и возврат Татьяны Бондаренко", - поясняет издание.

При этом авторы материала отмечают, что поскольку снять Онищенко из-за нарушений главного бухгалтера Перевезенцев не может, он попытался уговорить последнего написать заявление по собственному желанию, намекая ему, что если он не уйдет добровольно, то ему будут обеспечены обыски и неспокойная жизнь, как было сделано ранее. Однако тогда организованный силовыми структурами обыск в доме Юрия Онищенка не дал никаких результатов.

При этом журналисты "Антикора" напоминают, что после подобных действий со стороны Перевезенцева Юрий Онищенко решил написать заявление по собственному желанию, но вскоре отозвал свое заявление. После этого Перевезенцев попытался договориться с Онищенко, выставив условие мирных отношений – подписать мирное соглашение между предприятием и Бондаренко и восстановить на работу Бондаренко. Но получив отказ Онищенко, Перевезенцев собрал наблюдательный совет и уволил Онищенко с должности директора. А все потому, что дело Татьяны Бондаренко о восстановлении на должность в ПКУ находилось в суде первой инстанции, и она проиграла бы его, если бы Онищенко остался директором. В свою очередь Татьяна Бондаренко после увольнения Онищенко сумела выиграть суд первой инстанции, благодаря заангажированному судье, и восстановилась на ГП "ПКУ". Дело о восстановлении Онищенко на должность, тем временем, находится в суде.

"Нарушая все процедуры конкурсного отбора, определенного постановлением Кабинета министров Украины N 777 от 03.09.2008 на должность директора стратегического предприятия, которым является ГП "ПКУ", подменяя понятия, Наблюдательный совет назначает конкурс, и проведя собеседование, с подавшими заявление участниками конкурса 28.07.21, уже утром 29.07.2021 определяет победителем Татьяну Бондаренко, которая, кроме как связей с ЕДАПСом, не имела достаточного опыта в управлении такого рода предприятием, хотя одним из опытных управленцем и специалистом, участником конкурсного отбора, который досконально понимает в специфике отрасли, был Алексей Занкевич, директор государственного предприятия, перешедшего из МВД и ставшее структурным подразделением ГП "ПКУ", Центра Персонализации Документов. Ни одному из участников конкурса никто не пояснил критерии отбора и на каком основании был выбран победитель", – идет речь в материале.

При этом издание напоминает, что с 2011 года было несколько попыток ЕДАПСа вернуть контроль над ГП "ПКУ", но благодаря поддержке со стороны властей предприятие оставалось под контролем государства и набирало обороты, обеспечивая высокую прибыль государству Украина. На данный момент, оказавшись под угрозой передачи под контроль бывшего ЕДАПС, коллектив предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" уже обращался с коллективным письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но данное обращение не дошло до адресата.

Автор: Иван Бойко