По его словам, праздничные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины готовятся уже почти год.

По случаю 30-й годовщины Независимости Украины в течение трех дней, с 22 по 24 августа, по всей стране в целом состоится более 150 событий.

Об этом по итогам Всеукраинского форума "Украина 30" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, праздничные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины готовятся уже почти год.

"Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины", - отметил Кирилл Тимошенко в Facebook.

Так, во время празднования 30-летия Независимости Украины состоится вручение президентской награды "Национальная легенда Украины". Также планируют провести учредительный саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа" и саммит первых леди и джентльменов.

Украинцы увидят праздничный парад Вооруженных Сил Украины, благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли, праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны" и многое другое.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, который также координирует президентскую программу "Большое строительство", сообщил, что к 30-й годовщине Независимости Украины планируют открыть самую длинную трассу Украины - М-30 Стрый-Изварино. Единственная магистраль длиной почти 1400 км поведет из Львовской в Луганскую область.

Автор: Григорий Бондарь