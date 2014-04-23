В МВД сообщили, сколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести во время акций на Майдане

В МВД утверждают, что на сегодняшний день лишь два человека считаются исчезнувшими без вести во время акций на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник Департамента уголовного розыска Министерства внутренних дел Василий Паскал на заседании парламентской Временной следственной комиссии по расследованию противоправных действий правоохранителей во время акций протеста, которые происходили в Украине с 21 ноября 2013 года.

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Он отметил, что с ноября 2013 по март 2014 года в органах внутренних дел Украины зарегистрировано 108 заявлений и сообщений об исчезновении участников Майдана.

По его словам, среди них было 18 сообщений об исчезновении несовершеннолетних, которых впоследствии нашли.

Также в 53 случаях люди были найдены в течение трех дней без открытия соответствующих оперативно-розыскных дел, отметил Паскал.

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Он добавил, что по 48-ми фактам начаты уголовные производства, но в 46 случаях они были закрыты в связи с установлением местонахождения людей.

Паскал сообщил, что по состоянию на 23 января осталось лишь 2 уголовных производства в отношении двух человек, которые, по показаниям родных, поехали на Майдан и исчезли без вести.

По его словам, речь идет об Анатолии Шинкаруке из Винницкой области и Андрее Тарасенко из Херсонской области.

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Он также сообщил, что не установлена личность одного человека, тело которого было найдено в Доме профсоюзов в Киеве после пожара.

Паскал заявил, что информация, которая была в СМИ по поводу якобы обезглавленных тел, не подтверждена. По его словам, на сегодняшний день нет ни одного факта, который подтверждался бы материалами.